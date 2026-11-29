En grande difficulté non pas au classement mais dans sa gestion interne, le Stade Rennais prépare un grand ménage. Les propriétaires envisagent de ramener un dirigeant tout nouveau pour le football français.

Il n’y a pas que Franck Haise qui devrait faire les frais du début de saison moribond du Stade Rennais. Le mercato réalisé n’a pas donné satisfaction, et surtout, la clique des ex du RC Lens commence à agacer. Le prochain dans le viseur est le président du club breton, Arnaud Pouille, coupable d’avoir mis en place cette équipe technique et ce recrutement sans relief. Ses jours sont comptés selon Ouest-France, qui dévoile que la famille Pinault cherche déjà un successeur.

Il a claqué la porte de la FIFA

Quelques noms ont été sortis, mais il y a, selon Romain Molina, un nouveau favori. Il s’agit de Kevin Lamour (à droite sur la photo), une piste confirmée par L’Equipe ce dimanche. A 46 ans, le Breton est un collaborateur de longue date de Gianni Infantino, le président de la FIFA, et avait même débuté avec Michel Platini à la tête de l’UEFA. Mais cet été, devant les dérives d’Infantino, il a décidé de quitter le navire, ne supportant plus le comportement du dirigeant suisse et ses accointances dangereuses.

« Initialement, il y avait deux noms se détachant pour le remplacer, dont Olivier Cloarec sauf que sa situation (président de Toulouse) compliquait la possibilité d’un retour. Cela laisse le champ libre à l’autre idée initiale, Kevin Lamour, ancien de l’UEFA et la FIFA qui a une réputation plutôt sérieuse/pro. Il n’a peut-être jamais dirigé de club mais son expérience dans les instances est très appréciée », assure ainsi le journaliste indépendant, pour qui la famille Pinault surprendrait avec ce choix de recruter un ancien dirigeant des instances européennes et mondiales.

Mais il semble bien que le club breton ait déjà tout essayé pour retrouver avec régularité le haut du tableau, et qu’un nouveau coup de balai instauré par Kevin Lamour soit possible dans les prochaines semaines.