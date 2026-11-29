Pinault vise un proche d’Infantino pour sauver Rennes
Il a claqué la porte de la FIFA
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attention a la 2e mt. On sait jamais
Je pense plutôt que le PSG est le Club le plus détesté dans notre pays. ^^
A Martin l'imposteur : Tu veux dire qu'il y a des psys qui m'ont analysé ici ? C'est génial ! Mdr Ne change rien !... Tu es un champion ! ^^
Tu en es encore là ? Mdr Tu fais vraiment pitié !
je comprend vraiment pas l'interet de refaire un truc qui n'a pas marché une seule fois ... je prefere meme himbert en 9 alors qu'il est a la rue en ce moment que merah dans ce positionnement qui gache clairement son potentiel et surtout n'apport rien a l'equipe .. gomes rodriguez va demander son depart en hiver c'est obligé
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17