Toulouse - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
La composition de Toulouse : Restes - Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé - Jörgensen, Sigur, Casseres, Oppong - Russell-Rowe, Tengstedt
La composition de Rennes : Belazzoug - Nagida, Rouault, Ait Boudlal - Merlin - Szymanski, Do Marcolino, Rongier, Al Tamari - Lepaul, Dia
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Derniers commentaires
OL - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Ou tu vois un 352 ?
L1 : L'OM rebondit à Auxerre et grimpe sur le podium
Avec Sergio il parle toujours du match d'après mais jamais du présent ni passé quand il se plante... On le sait bien :)
OL - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
La première vrai compo de Vicens 3 5 2
PL: Arsenal sauve sa peau contre City
L’arbitrage actuel est vraiment horrible et honteux !!!
PL: Arsenal sauve sa peau contre City
Avec Cherki... City aurait pu faire bien mieux.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|12
|9
|2
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|0
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|8
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|16
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|4
|4
|4
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|3
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|2
|8
|11
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|2
|10
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|-17