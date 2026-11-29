Au moment où le grand ménage se prépare au Stade Rennais, le poste de gardien de but est au coeur des réflexions. Brice Samba est en danger, et le nom de Lucas Chevalier, qui se morfond au PSG, est évoqué du côté du Roazhon Park.

Forfait pour le déplacement que Rennes fait ce dimanche à Toulouse, Brice Samba souffre d'un problème à la hanche , qui pourrait même le pousser à se faire opérer et probablement manquer deux mois de compétition. Mais avant cela, les performances de l'ancien gardien du RC Lens suscitent des doutes de plus en plus forts du côté des dirigeants rennais, et la signature d'un nouveau gardien de but dès le prochain mercato d'hiver est clairement dans les tuyaux. Pour remplacer Brice Samba, le club breton aurait même déjà une petite idée en tête, à en croire l'insider @jonathan35001. Ce dernier dresse le portrait robot du portier désiré par Rennes et il ressemble bigrement à Lucas Chevalier.

Chevalier pour remplacer Samba à Rennes ?

Sur X (anciennement Twitter), celui qui a des informations très solides sur le Stade Rennais annonce la couleur s'agissant de Brice Samba. « Y a un poste clé - le gardien de but - qui va sûrement être un feuilleton cet hiver. La situation actuelle semble de plus en plus claire => un changement et une envie de se séparer du titulaire actuel par un talent français en devenir qui croupie sur un banc. Un transfert sec ? Aucune idée mais cet été le club voulait déjà faire l’opération de dégager le gardien », précise l'insider. Pour Lucas Chevalier, poussé sur la touche par Matvei Safonov depuis presque un an au Paris Saint-Germain, l'idée de rejoindre le Stade Rennais pourrait être judicieuse. Car le gardien de but français évoluera dans un club plus proche de la taille de Lille, où il s'était révélé, que de celle du PSG où il s'est clairement mis trop de pression sur les épaules.

Lucas Chevalier sur le départ

A voir tout de même comment Rennes et Paris peuvent s'entendre sur ce dossier, Lucas Chevalier ayant encore un peu plus de trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain et surtout un salaire conséquent. Le gardien de but de 25 ans empoche en effet 525.000 euros par mois, et le club de la famille Pinault ne s'alignera pas sur un tel salaire. Autrement dit, en cas de prêt, le PSG devra payer une partie du salaire du gardien, et en cas de transfert définitif, Chevalier devra consentir à un énorme effort financier.