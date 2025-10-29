Rennes : Beye viré ou maintenu, réponse à 23h sur Ligue1+

La pression est colossale sur les épaules de l’entraîneur rennais Habib Beye avant le déplacement sur la pelouse de Toulouse ce mercredi.

Habib Beye est passé à deux doigts du limogeage en début de semaine. Plus menacé que jamais après la défaite à domicile contre Nice dimanche après-midi (1-2), l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille avait même vidé son casier… avant que sa direction ne change brutalement d’avis et lui confie la mission de la dernière chance, à Toulouse. Le déplacement de Rennes dans la ville rose pour y défier le TFC est clairement la dernière opportunité de sauver sa tête pour Habib Beye.

En cas de contre-performance, l’avenir de l’ancien entraîneur du Red Star pourrait alors sérieusement s’assombrir d’autant que des négociations ont été lancées en parallèle avec certains entraîneurs dont Laurent Blanc. La décision des dirigeants rennais pourrait d’ailleurs être connue… dès ce mercredi soir. Et pour cause, le compte officiel de Ligue1+ vient d’annoncer que le président breton Arnaud Pouille sera au micro au coup de sifflet final du match entre Rennes et Toulouse. « Arnaud Pouille, le président du @staderennais , s’exprimera en exclusivité au micro de Ligue 1+ sur l’actualité du club breton après le match Toulouse vs Rennes » a publié le compte officiel du diffuseur de la Ligue 1.

Reste maintenant à savoir quels seront les mots d’Arnaud Pouille, lesquels dépendront sans doute du résultat du match. Il n’est en tout cas pas commun de savoir à l’avance qu’une prise de parole présidentielle sera effectuée au sein d’un club où l’entraîneur est sérieusement menacé. Quoi qu’il en soit, les supporters rennais ont tout intérêt à ne pas éteindre leur télévision dès la fin du match entre Rennes et Toulouse ce mercredi. Car la prise de parole d’Arnaud Pouille sera forcément très attendue. En cas de défaite, on peut légitimement penser qu’Habib Beye sera remercié. Le mystère est plutôt de savoir quelle sera la décision prise par les dirigeants du Stade Rennais si les Bretons venaient à l’emporter contre le Téfécé ce mercredi au Stadium.