ICONSPORT_271259_0038
Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais

Rennes : Habib Beye a bien laissé Fofana et Blas à la maison

Rennes29 oct. , 11:33
parClaude Dautel
0
Le Stade Rennais a officialisé son groupe pour le déplacement à Toulouse ce mercredi, et Habib Beye n'a effectivement pas retenu Fofana et Blas pour ce match qui est celui de la dernière chance pour l'entraîneur du club breton.
0
