Rennes : Habib Beye vire deux cadres de son groupe !

« de la finalisation de l'examen des flux entre la Société et ses parties liées mené par un cabinet externe. » Il doit y avoir un sacré basar avec les magouilles Textor. achats , ventes, Botafogo , OL , Textor , Nottingham , ARES , sociétés crées , etc
Endrick ça a ete beaucoup de promesses et rien du tout a la fin. Les 2 derniers entraîneurs du Real n'en ont pas voulu, pas certain que ce soit une bonne pioche avec un prêt sans OA pour 6 mois. Même pas certain qu'il serait titulaire indiscutable à l'OM
Beraldo a la coupe du monde en vue et il sait qu'il risque de la manquer s'il ne joue pas. Dans la hiérarchie il est le 5eme défenseur central cette saison. Sa demande de départ est logique, si le PSG trouve un remplaçant cet hiver il partira sinon il finira la saison, mais on peut comprendre son point de vue
Vous voulez nous refiler tous les milieux de terrain d'Europe ?
Et quelques jeunes d'avenir . La pouponnière nantaise va voir éclore de nouveaux talents , équipe à suivre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
🔴⚫️ Après la volonté d'Habib Beye d’empêcher ses joueurs de parler à la presse, Bertrand Latour réagit : “Ce sont des erreurs d’entraîneurs qui perdent les pédales.” 😳 Le Late, c’est maintenant en direct sur CANAL+ FOOT 🖥️