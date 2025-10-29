Rennes : Habib Beye vire deux cadres de son groupe !

Battu par Nice le week-end dernier (2-1), Habib Beye a cru un temps ne pas être sur le banc pour la rencontre de la dixième journée ce mercredi à Toulouse. Finalement, l’ancien entraîneur du Red Star a encore un match de sursis. Au Stadium, Habib Beye fait des choix forts et se passe de certains leaders.

On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter. Ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain, » a-t-il expliqué. Une dernière chance qui oblige l’ancien entraîneur du Red Star à faire des choix forts. Habib Beye a vécu un début de semaine agité du côté du Stade Rennais . L'entraîneur de la formation bretonne a vidé son casier après la défaite contre Nice dimanche dernier. Mais au dernier moment, la direction rennaise lui a donné un sursis. L’ancien joueur de l’OM sera sur le banc pour le match à Toulouse ce mercredi soir. Un choix expliqué en conférence de presse : «a-t-il expliqué. Une dernière chance qui oblige l’ancien entraîneur du Red Star à faire des choix forts.

Habib Beye se passe de ses leaders

Par conséquent, ce mercredi à Toulouse, le Stade Rennais va se déplacer sans certains cadres. Selon une information de L’Equipe et confirmée par Canal +, Habib Beye a décidé de se passer de Seko Fofana et de Ludovic Blas. Les deux joueurs ne seront pas dans le groupe. Les quotidiens français précisent qu’aucun des deux joueurs n’est blessé. Un choix donc d’Habib Beye de se passer de ses leaders. Un dernier coup de poker est tenté par l'entraîneur breton. Pour rappel, le Stade Rennais n'a gagné aucun de ses cinq derniers matchs. La dernière victoire remonte au 14 septembre dernier face à Lyon. À Toulouse, Habib Beye devra s’imposer pour sauver sa peau. Rennes n’a toujours pas glané le moindre succès à l’extérieur cette saison.