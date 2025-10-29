ICONSPORT_275034_0024

Rennes : Habib Beye vire deux cadres de son groupe !

Rennes29 oct. , 9:00
parNathan Hanini
2
Battu par Nice le week-end dernier (2-1), Habib Beye a cru un temps ne pas être sur le banc pour la rencontre de la dixième journée ce mercredi à Toulouse. Finalement, l’ancien entraîneur du Red Star a encore un match de sursis. Au Stadium, Habib Beye fait des choix forts et se passe de certains leaders.
Habib Beye a vécu un début de semaine agité du côté du Stade Rennais. L'entraîneur de la formation bretonne a vidé son casier après la défaite contre Nice dimanche dernier. Mais au dernier moment, la direction rennaise lui a donné un sursis. L’ancien joueur de l’OM sera sur le banc pour le match à Toulouse ce mercredi soir. Un choix expliqué en conférence de presse : « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter. Ça continue. Ça continue pour une raison très précise. Les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain, » a-t-il expliqué. Une dernière chance qui oblige l’ancien entraîneur du Red Star à faire des choix forts.

Habib Beye se passe de ses leaders

Par conséquent, ce mercredi à Toulouse, le Stade Rennais va se déplacer sans certains cadres. Selon une information de L’Equipe et confirmée par Canal +, Habib Beye a décidé de se passer de Seko Fofana et de Ludovic Blas. Les deux joueurs ne seront pas dans le groupe. Les quotidiens français précisent qu’aucun des deux joueurs n’est blessé. Un choix donc d’Habib Beye de se passer de ses leaders. Un dernier coup de poker est tenté par l'entraîneur breton. Pour rappel, le Stade Rennais n'a gagné aucun de ses cinq derniers matchs. La dernière victoire remonte au 14 septembre dernier face à Lyon. À Toulouse, Habib Beye devra s’imposer pour sauver sa peau. Rennes n’a toujours pas glané le moindre succès à l’extérieur cette saison.  

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Toulouse
21:05
Rennes
2
Derniers commentaires

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

« de la finalisation de l'examen des flux entre la Société et ses parties liées mené par un cabinet externe. » Il doit y avoir un sacré basar avec les magouilles Textor. achats , ventes, Botafogo , OL , Textor , Nottingham , ARES , sociétés crées , etc

L'OM prépare une offre historique avec Endrick

Endrick ça a ete beaucoup de promesses et rien du tout a la fin. Les 2 derniers entraîneurs du Real n'en ont pas voulu, pas certain que ce soit une bonne pioche avec un prêt sans OA pour 6 mois. Même pas certain qu'il serait titulaire indiscutable à l'OM

« Je veux partir du PSG » : Paris refuse la demande de Beraldo

Beraldo a la coupe du monde en vue et il sait qu'il risque de la manquer s'il ne joue pas. Dans la hiérarchie il est le 5eme défenseur central cette saison. Sa demande de départ est logique, si le PSG trouve un remplaçant cet hiver il partira sinon il finira la saison, mais on peut comprendre son point de vue

L'OL tout proche de signer un international polonais

Vous voulez nous refiler tous les milieux de terrain d'Europe ?

Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle

Et quelques jeunes d'avenir . La pouponnière nantaise va voir éclore de nouveaux talents , équipe à suivre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading