ICONSPORT_272230_0568

Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

Rennes03 oct. , 18:40
parCorentin Facy
2
Habib Beye est déjà contesté à Rennes alors que les résultats et le jeu produit par l’équipe bretonne ne sont pas satisfaisants depuis le début de la saison. En interne, les joueurs émettent eux aussi de gros doutes.
Le début de saison du Stade Rennais est très difficile à lire. L’équipe d’Habib Beye n’a perdu qu’un seul match (contre Lorient, 2e journée) et pourtant, elle semble déjà en crise de confiance et de jeu. Avec une seule victoire lors des quatre derniers matchs, Rennes enchaîne les prestations décevantes et les issues frustrantes. Les deux derniers matchs en sont les parfaits exemples avec une remontada subie à Nantes (2-2) puis un match nul terrible contre Lens (0-0) malgré une supériorité numérique après moins d’une minute.

Beye ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire

Les regards se tournent logiquement vers l’entraîneur Habib Beye, tant l’écart est immense entre le discours du coach rennais devant les micros et ce que l’on voit sur le terrain de la part de ses joueurs. C’est à se demander si le discours passe réellement dans le vestiaire, un doute encore plus présent après les informations livrées par l’insider Mohamed Toubache-Ter. « Sans doute, il dira le contraire devant la presse… mais ce qui est certain aujourd’hui c’est que le coach du Stade Rennais tout en y croyant toujours se sent très menacé » a d'abord lancé Mohamed Toubache-Ter avant de poursuivre.

Lire aussi

Rennnes : Les Pinault font des choix délirantsRennnes : Les Pinault font des choix délirants
Thiago Motta à Rennes, la grosse menaceThiago Motta à Rennes, la grosse menace
« Cette semaine, il y a eu une réunion de crise pour tenter de sortir la tête de l’eau ! Réunion où les uniques participants étaient les joueurs de l’effectif pro. Conclusion de la réunion : les joueurs ne comprennent pas du tout la tactique du coach Beye » a publié sur X l’insider, très inquiet pour la suite des aventures de l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille au Stade Rennais. Une contre-performance face au Havre ce dimanche à 17h15 pourrait déjà être fatale alors que ces dernières heures, quelques noms circulent pour lui succéder. Ceux de Laurent Blanc ou de Thiago Motta ont notamment été évoqués et ont de quoi inquiéter l’ancien consultant de Canal+.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_256763_0498
OL

OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico

ICONSPORT_271946_0229
OM

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

ICONSPORT_244531_0016
FC Nantes

L'OM ferme la porte, Nantes trouve son bonheur à Lens

ICONSPORT_272593_0010
PSG

PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne

Fil Info

21:40
OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico
21:20
OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?
21:00
L'OM ferme la porte, Nantes trouve son bonheur à Lens
20:30
PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne
20:10
ASSE : Les Stéphanois se sentent lésés en Ligue 2
20:01
Paris FC - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue1+)
19:50
PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée
19:30
Le Portugal après la France, le PSG pique sa crise
19:00
La DNCG envoie ce club dans l’histoire

Derniers commentaires

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Coupe de France 2006, et oui.

PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée

Qu'i prenne son temps, le "enfants" font le job en attendant son retour à la compétition... ;o)

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

C est quoi sans le gaz alors ? 🤣

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

Balerdi, Medina et Kondo, cela fait 3 absents donc d après la logique des mauvais perdant cela signifie une équipe B 🤣

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Vu la rage qu'il a, il serait parfait a marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading