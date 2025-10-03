Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

Habib Beye est déjà contesté à Rennes alors que les résultats et le jeu produit par l’équipe bretonne ne sont pas satisfaisants depuis le début de la saison. En interne, les joueurs émettent eux aussi de gros doutes.

Le début de saison du Stade Rennais est très difficile à lire. L’équipe d’Habib Beye n’a perdu qu’un seul match (contre Lorient, 2e journée) et pourtant, elle semble déjà en crise de confiance et de jeu. Avec une seule victoire lors des quatre derniers matchs, Rennes enchaîne les prestations décevantes et les issues frustrantes. Les deux derniers matchs en sont les parfaits exemples avec une remontada subie à Nantes (2-2) puis un match nul terrible contre Lens (0-0) malgré une supériorité numérique après moins d’une minute.

Beye ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire

Les regards se tournent logiquement vers l’entraîneur Habib Beye, tant l’écart est immense entre le discours du coach rennais devant les micros et ce que l’on voit sur le terrain de la part de ses joueurs. C’est à se demander si le discours passe réellement dans le vestiaire, un doute encore plus présent après les informations livrées par l’insider Mohamed Toubache-Ter. « Sans doute, il dira le contraire devant la presse… mais ce qui est certain aujourd’hui c’est que le coach du Stade Rennais tout en y croyant toujours se sent très menacé » a d'abord lancé Mohamed Toubache-Ter avant de poursuivre.