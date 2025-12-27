ICONSPORT_270263_0092
Michael Olise

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

PSG27 déc. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
Si le PSG n’a pas prévu de grands mouvements cet hiver lors du mercato, la situation pourrait être différente lors de la prochaine intersaison. Michael Olise pourrait notamment rejoindre les rangs franciliens.
Le Paris Saint-Germain souhaite privilégier la stabilité cet hiver. Certaines opérations ne sont pas à exclure, mais rien ne sera précipité. Luis Enrique veut d’abord terminer la saison avant de décider si des grands ajustements sont nécessaires au sein de son collectif. On évoque de plus en plus la possibilité que Bradley Barcola parte l’été prochain, lui qui attire déjà plusieurs clubs de Premier League. Si l’ancien Lyonnais devait quitter les champions d’Europe, le PSG aurait déjà en tête le nom de son remplaçant, qui évolue également en équipe de France.

Olise au PSG, ça se précise ? 

Selon les informations d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain devrait prochainement envoyer une offre au Bayern Munich pour s’attacher les services de Michael Olise. Le spécialiste du mercato précise que le Bayern exige une offre supérieure à 100 millions d’euros pour envisager de discuter avec les clubs intéressés par l’ancien de Crystal Palace. Au final, Michael Olise pourrait même être transféré pour environ 140 millions d’euros. Il faut dire que les Bavarois ne sont pas très chauds à l'idée de se séparer de leur prodige, et son départ serait perçu comme un véritable séisme.

Lire aussi

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révéléPSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé
Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal devraient également soumettre des offres alléchantes à la direction des champions d’Allemagne pour le natif de Londres. Les pensionnaires du Parc des Princes devront avoir les bons arguments pour convaincre toutes les parties. L’arrivée d’un joueur tel qu’Olise enverrait un message fort à toute l’Europe, d’autant plus que le joueur tricolore est attiré par un transfert dans la capitale. Les résultats finaux du Bayern Munich cette saison devraient beaucoup influencer sa réflexion quant à son avenir proche.
0
Derniers commentaires

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Un peu comme toi du coup, vu que tu as le début du nom d'un joueur Parisien...

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont corrigé aussi. Au lieu de le faire correctement du début... Entre oublie de mot et de lettre sur le nom d'un joueur.. Vivement 2026 en vrai xd , on verra si ils feront mieux (quoique).

OL : L'Endrickmania commence, les records explosent

Ils ont rectifié du coup

Ang : Cherki donne la victoire à Manchester City

T’es en train de cuver toi…

OM : La piste Carrascal explose en plein vol

"Info" répétée par Foot01 à 08h00 "Selon les informations de AS", démentie à 17h30. Merci Foot01 d'être le porte-voix des médias espagnols pour répéter les fake news que ces derniers sortent régulièrement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

