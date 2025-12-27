Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Si le PSG n’a pas prévu de grands mouvements cet hiver lors du mercato, la situation pourrait être différente lors de la prochaine intersaison. Michael Olise pourrait notamment rejoindre les rangs franciliens.

Le Paris Saint-Germain souhaite privilégier la stabilité cet hiver. Certaines opérations ne sont pas à exclure, mais rien ne sera précipité. Luis Enrique veut d’abord terminer la saison avant de décider si des grands ajustements sont nécessaires au sein de son collectif. On évoque de plus en plus la possibilité que Bradley Barcola parte l’été prochain, lui qui attire déjà plusieurs clubs de Premier League. Si l’ancien Lyonnais devait quitter les champions d’Europe, le PSG aurait déjà en tête le nom de son remplaçant, qui évolue également en équipe de France.

Olise au PSG, ça se précise ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain devrait prochainement envoyer une offre au Bayern Munich pour s’attacher les services de Michael Olise. Le spécialiste du mercato précise que le Bayern exige une offre supérieure à 100 millions d’euros pour envisager de discuter avec les clubs intéressés par l’ancien de Crystal Palace. Au final, Michael Olise pourrait même être transféré pour environ 140 millions d’euros. Il faut dire que les Bavarois ne sont pas très chauds à l'idée de se séparer de leur prodige, et son départ serait perçu comme un véritable séisme.

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal devraient également soumettre des offres alléchantes à la direction des champions d’Allemagne pour le natif de Londres. Les pensionnaires du Parc des Princes devront avoir les bons arguments pour convaincre toutes les parties. L’arrivée d’un joueur tel qu’Olise enverrait un message fort à toute l’Europe, d’autant plus que le joueur tricolore est attiré par un transfert dans la capitale. Les résultats finaux du Bayern Munich cette saison devraient beaucoup influencer sa réflexion quant à son avenir proche.