Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League

Premier League27 déc. , 17:59
parClaude Dautel
0
Après la victoire de Manchester Cit face à Nottingham Forest (1-2), un peu plus tôt dans la journée, Arsenal devait s'imposer face à Brighton pour reprendre la tête de la Premier League. Et les joueurs de Mikel Arteta ne se sont pas ratés, en gagnant 2 à 1 à l'Emirates. Les Gunners reprennent deux longueurs d'avance sur les Cityens.

0
