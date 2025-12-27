Ang : Arsenal repasse en tête de la Premier League

Après la victoire de Manchester Cit face à Nottingham Forest (1-2), un peu plus tôt dans la journée, Arsenal devait s'imposer face à Brighton pour reprendre la tête de la Premier League. Et les joueurs de Mikel Arteta ne se sont pas ratés, en gagnant 2 à 1 à l'Emirates. Les Gunners reprennent deux longueurs d'avance sur les Cityens.