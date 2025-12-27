CAN 2025 : Le Sénégal et la RD Congo se neutralisent

Dans le match au sommet du groupe D de la CAN 2025, le Sénégal et la RD Congo se sont finalement neutralisés (1-1). Les Léopards avaient le score par Bakambu (0-1, 61e), mais Mané ramenait rapidement le Sénégal à hauteur (1-1, 69e). Les deux formations sont toujours à égalité en tête du groupe.