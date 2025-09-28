Lens Rennes Blas Thauvin

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

Ligue 128 sept. , 22:40
parAlexis Rose
0
6e journée de Ligue 1
Roazhon Park.
Stade Rennais - RC Lens : 0-0.
Expulsion : Gradit (1ère) pour Lens.
Réduit à dix contre onze dès la première minute de jeu, le RC Lens a réussi à conserver le point du match nul face à une équipe de Rennes en manque d'inspiration (0-0).
Affiche du dimanche soir de cette 6e journée de championnat, ce match entre Rennes et Lens démarrait sur les chapeaux de roues. Puisqu’après seulement 54 secondes de jeu, Bastien Dechepy dégainait déjà son carton rouge ! Coupable d’une faute sur Seko Fofana en position de dernier défenseur au milieu du terrain, le défenseur lensois laissait donc les Sang et Or en infériorité numérique pour toute la rencontre (1ère). Malgré cela, Lens arrivait à se procurer les meilleures occasions de la première période avec Sangaré (26e) et Udol (27e), mais Samba se montrait décisif face à son ancien club pour garder le score nul et vierge jusqu’à la pause (0-0 à la 45e).
Au retour des vestiaires, le RCL continuait de pousser par l'intermédiaire de Thomasson, qui trouvait le poteau (58e), puis avec Guilavogui, qui loupait deux énormes opportunités (65e, 67e) d’ouvrir la marque. En fin de match, Rennes se réveillait mais Lepaul trouvait aussi le poteau (70e) avant de buter sur un grand Risser (84e). Un arrêt qui tuait les derniers espoirs des Bretons, qui ne prennent donc pas mieux qu'un point à domicile face à Lens malgré 90 minutes en supériorité numérique (0-0 à la 90e).
Avec ce match nul, les deux équipes restent aux portes des places européennes, sachant que le RCL de Pierre Sage est septième avec 10 points, comme Lille qui est juste devant, alors que le SRFC d’Habib Beye est huitième avec neuf unités.

Ligue 1

28 septembre 2025 à 20:45
Rennes
0
0
Match terminé
Lens
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Jacquet
RennesRennes
Carton jaune
90
M. Guilavogui
LensLens
Carton jaune
85
M. Nagida
RennesRennes
Remplacement
80
ENTRE
M. Nagida
RennesRennes
SORT
Q. Merlin
RennesRennes
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

