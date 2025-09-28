L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

6e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - RC Lens : 0-0.

Expulsion : Gradit (1ère) pour Lens.

Réduit à dix contre onze dès la première minute de jeu, le RC Lens a réussi à conserver le point du match nul face à une équipe de Rennes en manque d'inspiration (0-0).

Affiche du dimanche soir de cette 6e journée de championnat, ce match entre Rennes et Lens démarrait sur les chapeaux de roues. Puisqu’après seulement 54 secondes de jeu, Bastien Dechepy dégainait déjà son carton rouge ! Coupable d’une faute sur Seko Fofana en position de dernier défenseur au milieu du terrain, le défenseur lensois laissait donc les Sang et Or en infériorité numérique pour toute la rencontre (1ère). Malgré cela, Lens arrivait à se procurer les meilleures occasions de la première période avec Sangaré (26e) et Udol (27e), mais Samba se montrait décisif face à son ancien club pour garder le score nul et vierge jusqu’à la pause (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le RCL continuait de pousser par l'intermédiaire de Thomasson, qui trouvait le poteau (58e), puis avec Guilavogui, qui loupait deux énormes opportunités (65e, 67e) d’ouvrir la marque. En fin de match, Rennes se réveillait mais Lepaul trouvait aussi le poteau (70e) avant de buter sur un grand Risser (84e). Un arrêt qui tuait les derniers espoirs des Bretons, qui ne prennent donc pas mieux qu'un point à domicile face à Lens malgré 90 minutes en supériorité numérique (0-0 à la 90e).

Avec ce match nul, les deux équipes restent aux portes des places européennes, sachant que le RCL de Pierre Sage est septième avec 10 points, comme Lille qui est juste devant, alors que le SRFC d’Habib Beye est huitième avec neuf unités.