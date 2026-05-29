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Lepaul pour 30 ME, l'offre qui fait marrer Rennes

Rennes29 mai , 11:20
parGuillaume Conte
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Attaqué en Italie pour Esteban Lepaul, Rennes pose les barbelés et jure qu'il n'écoutera aucune offre cet été.
C’était un pari assez osé, mais il s’avère payant. Juste avant la fin du mercato, Rennes a posé 13,5 ME sur la table pour aller chercher Esteban Lepaul, qui démarrait fort sa saison avec le SCO d’Angers. Depuis, l’attaquant français de 26 ans empile les buts et a porté les Bretons jusqu’à la 6e place de Ligue 1, avec le titre de meilleur buteur du championnat au passage.

Lepaul se sent bien à Rennes, un départ n'est pas prévu

De quoi faire monter sa cote, sachant que Lepaul ne possède pas encore un contrat et un salaire en or avec Rennes. Cela pourrait changer car une prolongation est dans l’air, même si cela ne représentait jusqu’à présent la priorité numéro 1 des dirigeants rennais. Mais son profil intéresse du beau monde ces derniers jours. La Gazzetta dello Sport fait le point sur la situation du joueur formé à l’Olympique Lyonnais.
Côme, qui vient de valider sa place en Ligue des Champions à la dernière journée de Serie A, rêve de le recruter. Le club italien, détenu par des milliardaires indonésiens, possède de sacrés moyens mais n’envisage pas de mettre 30 millions d’euros sur la table. C’est le prix demandé par Rennes pour aborder d’éventuelles négociations selon la presse italienne. Même si, vu de France, la donne est bien différente. Les pensionnaires du Roazhon Park ne comptent pas vendre leur buteur cet été, et l’attaquant se sent bien à Rennes, et veut connaitre la Coupe d’Europe avec les « Rouge et Noir ».
Un discours qui devra tenir tout l’été, car le Benfica Lisbonne et l’Atlético de Madrid rôdent aussi pour s’offrir ses services. Cela pourrait faire monter les enchères, mais Rennes, qui a enfin trouvé son avant-centre, entend bien le garder encore un peu. Le club breton a en tout cas les moyens de résister aux offres.
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Derniers commentaires

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Alors si la mise a prix de Lepaul c'est 30, toi meme tu sais que l'OL n'aura aucunement les moyens de se positionner mon grand...

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selon l Equipe lol..... de toute façon, c etait deja acté que les gros salaires. Hodgberg, kondo, Greenwwod etc partent. donc..... du vent comme toujours

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Moi mon propos, c'est si vous en tirez 10/15 ca sera déjà très bien....

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Mais mec c'est le principe d'un débat en fait !! Et relis moi mais j'ai jamais dit "il ne vaut jamais 20/25" relis bien mon grand

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