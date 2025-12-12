L1 : Angers prolonge le cauchemar nantais

16e journée de Ligue 1 :

Stade Raymond-Kopa

Angers-Nantes 4-1

Buts : Abdelli (17e sp), Cherif (60e), Harouna (85e), Raolisoa (90e+4) pour Angers ; Centonze (81e) pour Nantes

En crise, le FC Nantes jouait son premier match sous les ordres de son nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Malheureusement pour le FCN, le match d'Angers était très inquiétant. Le SCO prenait vite le dessus dans le jeu et dominait les débats. Le premier but venait d'une main involontaire de Tati, vue par la VAR. Abdelli convertissait le penalty angevin. En seconde période, Nantes restait aussi stérile devant et fébrile derrière. Sur un contre, Sidiki Cherif prenait de vitesse deux défenseurs nantais avant de tromper Lopes.

Fabien Centonze relançait un peu le suspense d'une superbe frappe en angle fermé. Mais, l'espoir nantais était vite éteint par Angers. A la limite du hors-jeu, Harouna plantait le troisième but du SCO. Dans les arrêts de jeu, Raolisoa se promenait dans la défense nantaise pour faire 4-1. Angers confirme sa grande forme en prenant la 9e place (22 points). Nantes va plus mal que jamais. 17e avec 11 points, les Canaris vont passer une très mauvaise trêve.