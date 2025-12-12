ICONSPORT_279767_0140

L1 : Angers prolonge le cauchemar nantais

Ligue 112 déc. , 22:40
parMehdi Lunay
16e journée de Ligue 1 :
Stade Raymond-Kopa
Angers-Nantes 4-1
Buts : Abdelli (17e sp), Cherif (60e), Harouna (85e), Raolisoa (90e+4) pour Angers ; Centonze (81e) pour Nantes
En crise, le FC Nantes jouait son premier match sous les ordres de son nouvel entraîneur Ahmed Kantari. Malheureusement pour le FCN, le match d'Angers était très inquiétant. Le SCO prenait vite le dessus dans le jeu et dominait les débats. Le premier but venait d'une main involontaire de Tati, vue par la VAR. Abdelli convertissait le penalty angevin. En seconde période, Nantes restait aussi stérile devant et fébrile derrière. Sur un contre, Sidiki Cherif prenait de vitesse deux défenseurs nantais avant de tromper Lopes.
Fabien Centonze relançait un peu le suspense d'une superbe frappe en angle fermé. Mais, l'espoir nantais était vite éteint par Angers. A la limite du hors-jeu, Harouna plantait le troisième but du SCO. Dans les arrêts de jeu, Raolisoa se promenait dans la défense nantaise pour faire 4-1. Angers confirme sa grande forme en prenant la 9e place (22 points). Nantes va plus mal que jamais. 17e avec 11 points, les Canaris vont passer une très mauvaise trêve.

Ligue 1

12 décembre 2025 à 20:45
Angers SCO
Abdelli17'Cherif60'Rao-Lisoa90'
4
1
Match terminé
Nantes
Centonze81'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
L. Rao-Lisoa
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
90
ENTRE
F. Hanin
Angers SCOAngers SCO
SORT
H. Abdelli
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
82
ENTRE
B. Deuff
NantesNantes
SORT
J. Lepenant
NantesNantes
Remplacement
82
ENTRE
A. Camara
NantesNantes
SORT
D. Machado Mena
NantesNantes
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

