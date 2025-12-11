ICONSPORT_279373_0037

L'OL scrute l'infirmerie du Real

OL11 déc. , 14:00
parMehdi Lunay
Si le prêt d'Endrick à l'Olympique Lyonnais est en bonne voie, le joueur brésilien va rester bloqué à Madrid pendant un moment. Le Real se tient prêt à annuler l'opération en cas d'évènement imprévu.
Les supporters lyonnais sont comme dans un rêve. Endrick va rejoindre l'OL dans les prochaines semaines, quittant provisoirement le Real Madrid sous la forme d'un prêt. C'est en tout cas en très bonne voie, malgré les informations récentes à ce sujet. Une arrivée indispensable tant l'attaque lyonnaise inquiète. Le jeune prodige de 19 ans doit aider les Gones à gagner en régularité pour rester au contact du top 5 en Ligue 1. Néanmoins, le temps va être long avant de voir Endrick poser avec le maillot lyonnais. C'est d'autant plus vrai que le Real entend faire patienter les Rhodaniens jusqu'à la dernière seconde.

Le Real prépare le pire, l'OL tremble

Si le prêt d'Endrick est validé et qu'un accord existe entre les deux clubs, les Merengue ne laissent pas le jeune brésilien venir en France pour le moment. L'attaquant devait venir dans le Rhône à plusieurs reprises ces dernières semaines pour acquérir un logement. Ces voyages n'ont finalement pas été autorisés par le Real Madrid. Le site espagnol Estadio Deportivo révèle pourquoi. La direction madrilène se veut très prudente concernant l'avenir avec de possibles surprises de dernière minute au sein de son effectif.
Endrick doit rester disponible pour le Real jusqu'au 1er janvier pour pallier une éventuelle blessure d'un autre attaquant ou être opérationnel pour l'arrivée d'un nouvel entraîneur si Xabi Alonso est limogé. L'OL devra donc attendre le début du mercato hivernal pour faire enfin connaissance avec le joueur brésilien. Une attente et une incertitude qui laissent planer le doute sur une possible annulation de ce prêt, ce qui serait forcément un très gros coup dur pour Lyon, qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois.
