PSG : Giovanni Castaldi anéantit Barcola en une phrase

En difficulté dans le dernier geste ces dernières semaines, Bradley Barcola a manqué une énorme occasion à Bilbao. L’attaquant du PSG souffre de la comparaison avec certains de ses coéquipiers.

L’attaque du Paris Saint-Germain est restée muette à Bilbao mercredi soir en Ligue des Champions, un fait rarissime. Les occasions n’ont pourtant pas manqué, mais la muraille espagnole Unai Simon a été infranchissable à tel point que le gardien de la Roja a été élu homme du match par l’UEFA après la rencontre. Il y a en revanche une occasion sur laquelle Simon n’a même pas eu besoin de se déployer, c’est sur la frappe de Bradley Barcola au terme d’un mouvement collectif somptueux. A la conclusion de l’action, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a manqué le cadre

Un gros raté d’autant que Khvicha Kvaratskhelia était seul au second poteau et aurait pu marquer plus facilement s’il avait reçu le ballon de la part de Bradley Barcola. Dans L’Equipe du Soir, Giovanni Castaldi a commenté la période de doute que traverse actuellement l’international français. Avec une phrase assez terrible puisque le journaliste en est certain, Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia auraient marqué à la place de Bradley Barcola sur cette occasion. Preuve que le joueur formé à l’OL est clairement perçu par les observateurs comme un joueur de second plan dans la ligne offensive du PSG.

« C’est de la confiance, il est en plein doute sur le dernier geste. Ce que j’ai ressenti en direct, c’est que si à la place de Barcola c’est Doué ou Kvara, c’est ficelle directe car eux ils arrivent à ralentir le temps sur ces moments-là, choisir les bonnes zones. C’est clairement un attaquant qui doute devant le but et c’est extrêmement frustrant car indépendamment de ça, il a plutôt fait un match intéressant. Il s’est montré disponible » a analysé celui qui intervient sur La Chaîne L’Equipe ainsi que sur Ligue1+. Bradley Barcola va clairement devoir travailler sur son efficacité s’il veut garder une place de titulaire lorsque tout le monde sera au complet au PSG. Sans quoi sa seconde partie de saison risque de ressembler à celle de la saison 2024-2025. A savoir celle d’un joker du trio Kvara, Dembélé, Doué, plutôt que celle d’un titulaire en puissance.