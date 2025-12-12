ICONSPORT_279591_0223

PSG : Giovanni Castaldi anéantit Barcola en une phrase

PSG12 déc. , 23:00
parCorentin Facy
0
En difficulté dans le dernier geste ces dernières semaines, Bradley Barcola a manqué une énorme occasion à Bilbao. L’attaquant du PSG souffre de la comparaison avec certains de ses coéquipiers.
L’attaque du Paris Saint-Germain est restée muette à Bilbao mercredi soir en Ligue des Champions, un fait rarissime. Les occasions n’ont pourtant pas manqué, mais la muraille espagnole Unai Simon a été infranchissable à tel point que le gardien de la Roja a été élu homme du match par l’UEFA après la rencontre. Il y a en revanche une occasion sur laquelle Simon n’a même pas eu besoin de se déployer, c’est sur la frappe de Bradley Barcola au terme d’un mouvement collectif somptueux. A la conclusion de l’action, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a manqué le cadre.
Un gros raté d’autant que Khvicha Kvaratskhelia était seul au second poteau et aurait pu marquer plus facilement s’il avait reçu le ballon de la part de Bradley Barcola. Dans L’Equipe du Soir, Giovanni Castaldi a commenté la période de doute que traverse actuellement l’international français. Avec une phrase assez terrible puisque le journaliste en est certain, Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia auraient marqué à la place de Bradley Barcola sur cette occasion. Preuve que le joueur formé à l’OL est clairement perçu par les observateurs comme un joueur de second plan dans la ligne offensive du PSG.

Lire aussi

PSG : Riolo se propose pour amener Barcola à LiverpoolPSG : Riolo se propose pour amener Barcola à Liverpool
Bradley Barcola pousse le PSG à boutBradley Barcola pousse le PSG à bout
« C’est de la confiance, il est en plein doute sur le dernier geste. Ce que j’ai ressenti en direct, c’est que si à la place de Barcola c’est Doué ou Kvara, c’est ficelle directe car eux ils arrivent à ralentir le temps sur ces moments-là, choisir les bonnes zones. C’est clairement un attaquant qui doute devant le but et c’est extrêmement frustrant car indépendamment de ça, il a plutôt fait un match intéressant. Il s’est montré disponible » a analysé celui qui intervient sur La Chaîne L’Equipe ainsi que sur Ligue1+. Bradley Barcola va clairement devoir travailler sur son efficacité s’il veut garder une place de titulaire lorsque tout le monde sera au complet au PSG. Sans quoi sa seconde partie de saison risque de ressembler à celle de la saison 2024-2025. A savoir celle d’un joker du trio Kvara, Dembélé, Doué, plutôt que celle d’un titulaire en puissance.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277743_0187
Equipe de France

Deschamps, Zidane, la France prend un gros risque

ICONSPORT_249665_0187
Ligue 1

Wahbi Khazri prend sa retraite

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Fil Info

12 déc. , 23:30
Deschamps, Zidane, la France prend un gros risque
12 déc. , 23:22
Wahbi Khazri prend sa retraite
12 déc. , 22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée
12 déc. , 22:40
L1 : Angers prolonge le cauchemar nantais
12 déc. , 22:30
Lens est leader, son capitaine veut partir libre
12 déc. , 22:00
Le Real lui ment, Xabi Alonso va prendre la porte
12 déc. , 21:59
L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée
12 déc. , 21:30
OL : Disasi à Lyon, c’est loin d’être terminé

Derniers commentaires

La justice ordonne à Mbappé de payer 3000 euros au PSG

Un pourboire

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Parce que fofana il encaisse mal les coups, un joueur fragile, heureusement il joue pas en PL !

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Toute façon y'a déjà paixao et greewood , le fofana il servirait strictement à rien à L OM, le vrai problème a Marseille c'est la défense, pas l attaque

OL : Malick Fofana, le rêve fou de l'OM en 2026

Pour un joueur qui a que 20 ans je trouve que ca fait beaucoup le nombre de blessure qu il a eu

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

c'est clair, compliqué de jouer le jeudi et de rejouer le mercredi d'avant^^ j'ai corrigé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

Loading