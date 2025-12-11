Clément Turpin

Real-Man City plombé, Turpin s’est fait attraper

Ligue des Champions11 déc. , 16:30
parEric Bethsy
0
Arbitre du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-2) mercredi, Clément Turpin n’est pas épargné par les critiques. Les reproches fusent, notamment du côté madrilène où l’entraîneur Xabi Alonso est allé demander des explications au Français dès la mi-temps.
Diriger le choc entre le Real Madrid et Manchester City, c’était tout sauf un cadeau pour Clément Turpin. La Maison Blanche a souvent tendance à mettre la pression sur les arbitres. Et la situation de son entraîneur Xabi Alonso n’a rien arrangé. Sur la sellette, le coach madrilène, qui venait de critiquer publiquement l’officiel du match perdu contre le Celta Vigo (0-2) dimanche, n’a pas été beaucoup plus tendre avec le Français. Les caméras du diffuseur ont capté une scène tendue dans les couloirs de Santiago Bernabéu.
Dès la mi-temps, Xabi Alonso a jugé nécessaire d’aller parler avec Clément Turpin. Le technicien voulait lui demander des explications sur le penalty accordé aux Citizens. A vitesse réelle, l’arbitre de Ligue 1 n’avait pas sanctionné l’accrochage d’Antonio Rüdiger sur Erling Haaland dans la surface. Mais les images montrées par la VAR l’ont rapidement fait changer d’avis. De quoi agacer l’ancien coach du Bayer Leverkusen. « J’ai parlé à Turpin, mais seulement du terrain », s’est justifié Xabi Alonso après la rencontre.
Sa décision a été décisive
- Xabi Alonso
L’Espagnol a pourtant admis son désaccord avec Clément Turpin, et pas seulement sur ce fait de jeu. « Il y a des actions que j'interprète différemment, a-t-il ajouté. Sur leur premier but, Courtois est accroché. L'arbitre l'a vu ainsi et sa décision a été décisive. Je ne sais pas, je n'ai pas pu revoir l'action… » Le Real Madrid peut pourtant remercier le Français de ne pas avoir infligé un deuxième carton jaune à Antonio Rüdiger pour une faute grossière sur Savinho. D’où les critiques cette fois anglaises sur la prestation de l’officiel.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279591_0032
PSG

Harry Kane, le tueur qui manque au PSG

ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

L’OM évite l’humiliation, c’est sûr à 98%

ICONSPORT_279505_0521
OM

OM : « Si Greenwood n'avait pas eu ses histoires… », Walid Acherchour se lâche

Fil Info

11 déc. , 16:00
Harry Kane, le tueur qui manque au PSG
11 déc. , 15:30
L’OM évite l’humiliation, c’est sûr à 98%
11 déc. , 15:00
OM : « Si Greenwood n'avait pas eu ses histoires… », Walid Acherchour se lâche
11 déc. , 14:30
PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar
11 déc. , 14:00
L'OL scrute l'infirmerie du Real
11 déc. , 13:40
FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita
11 déc. , 13:20
OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME
11 déc. , 13:00
Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève

Derniers commentaires

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

S'ils n'ont pas été touchés

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

pourquoi ca ne le serais pas ?

L'OL scrute l'infirmerie du Real

2530 articles sur la même chose...

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

C'est tes parents qu'on devrait sanctionner pour avoir enfanté un débile comme toi...

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Le Parc est clairement le stade ayant la meilleure caisse de résonnance générant la meilleure ambiance en France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading