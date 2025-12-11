Real-Man City plombé, Turpin s’est fait attraper

Arbitre du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-2) mercredi, Clément Turpin n’est pas épargné par les critiques. Les reproches fusent, notamment du côté madrilène où l’entraîneur Xabi Alonso est allé demander des explications au Français dès la mi-temps.

Diriger le choc entre le Real Madrid et Manchester City, c’était tout sauf un cadeau pour Clément Turpin. La Maison Blanche a souvent tendance à mettre la pression sur les arbitres. Et la situation de son entraîneur Xabi Alonso n’a rien arrangé. Sur la sellette, le coach madrilène, qui venait de critiquer publiquement l’officiel du match perdu contre le Celta Vigo (0-2) dimanche, n’a pas été beaucoup plus tendre avec le Français. Les caméras du diffuseur ont capté une scène tendue dans les couloirs de Santiago Bernabéu.

Dès la mi-temps, Xabi Alonso a jugé nécessaire d’aller parler avec Clément Turpin. Le technicien voulait lui demander des explications sur le penalty accordé aux Citizens. A vitesse réelle, l’arbitre de Ligue 1 n’avait pas sanctionné l’accrochage d’Antonio Rüdiger sur Erling Haaland dans la surface. Mais les images montrées par la VAR l’ont rapidement fait changer d’avis. De quoi agacer l’ancien coach du Bayer Leverkusen. « J’ai parlé à Turpin, mais seulement du terrain », s’est justifié Xabi Alonso après la rencontre.

Sa décision a été décisive - Xabi Alonso

L’Espagnol a pourtant admis son désaccord avec Clément Turpin, et pas seulement sur ce fait de jeu. « Il y a des actions que j'interprète différemment, a-t-il ajouté. Sur leur premier but, Courtois est accroché. L'arbitre l'a vu ainsi et sa décision a été décisive. Je ne sais pas, je n'ai pas pu revoir l'action… » Le Real Madrid peut pourtant remercier le Français de ne pas avoir infligé un deuxième carton jaune à Antonio Rüdiger pour une faute grossière sur Savinho. D’où les critiques cette fois anglaises sur la prestation de l’officiel.