Adrien Thomasson

Lens est leader, son capitaine veut partir libre

Lens12 déc. , 22:30
parEric Bethsy
Sensation de ce début de saison, le Racing Club de Lens occupe le fauteuil de leader après 15 journées de Ligue 1. Cette situation favorable n’empêche pourtant pas Adrien Thomasson d’envisager un départ libre l’été prochain.
Tout va bien au Racing Club de Lens. Enfin presque… En plus de la grave blessure du défenseur central Jonathan Gradit, la situation d’Adrien Thomasson représente un autre bémol pour l’actuel leader de Ligue 1. Le milieu des Sang et Or est entré dans la dernière année de son contrat. Et malgré les efforts de ses dirigeants, un départ libre en juin prochain n’est pas du tout exclu. Bien au contraire.
Une réflexion personnelle à mener
- Adrien Thomasson
« Rien n’est tranché de mon côté, a indiqué le capitaine lensois. D’un point de vue collectif, je savoure vraiment le fait d’être premier au classement, car c’est quelque chose qui ne m’était jamais arrivé dans ma carrière. Il y a des discussions avec le club, mais aussi une réflexion personnelle à mener, car beaucoup de paramètres entrent en jeu. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. » En attendant, Adrien Thomasson ne se laisse pas perturber par son avenir.
« Ce n’est pas quelque chose qui me parasite l’esprit, a-t-il rassuré. Je profite du moment présent. Je suis très épanoui dans cette équipe, ce club et cette région. Le football est fait de surprises, on ne peut jamais prévoir l’avenir. Pour moi, l’essentiel est de jouer, de prendre du plaisir et d’être performant collectivement. Le reste, on verra. » Son discours n’a rien de rassurant pour le club artésien. La seule bonne nouvelle dans ce dossier, c’est qu’Adrien Thomasson n’envisage pas de partir en janvier.
« En étant capitaine depuis le début de saison, dans une période où, collectivement, tout est exceptionnel, je ne me vois pas partir cet hiver. On ne maîtrise pas toujours tous les facteurs en tant que joueur, mais personnellement, je me vois continuer au moins jusqu’à la fin de saison. On vit une saison où l’on prend énormément de plaisir. Pour un footballeur, l’important, c’est de gagner des matchs. J’ai la chance d’être dans un groupe où j’ai beaucoup d’amis, et ce n’est pas le cas partout. Alors j’en profite au maximum », a certifié l’ancien Strasbourgeois qui a fêté ses 32 ans mercredi.
