L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Ligue 112 déc. , 00:00
parAlexis Rose
16e journée de Ligue 1 :
Vendredi 12 décembre
20h45 : SCO Angers - FC Nantes (sur Ligue 1+)
Samedi 13 décembre
17h00 : Stade Rennais - Stade Brestois (sur beIN Sports 1)
19h00 : FC Metz - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)
21h05 : Paris FC - Toulouse FC (sur Ligue 1+)
Dimanche 14 décembre
15h00 : Olympique Lyonnais - Havre AC (sur Ligue 1+)
17h15 : AJ Auxerre - Lille OSC (sur Ligue 1+ 5)
RC Lens - OGC Nice (sur Ligue 1+ 4)
Strasbourg - FC Lorient (sur Ligue 1+ 6)
20h45 : Olympique de Marseille - Monaco (sur Ligue 1+)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
Fil Info

12 déc. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée
11 déc. , 22:58
CL : Programme TV et résultats de la 5e journée
11 déc. , 22:58
EL : Programme TV et résultats de la 6e journée
11 déc. , 22:54
CL : Strasbourg valide sa place en huitièmes à Aberdeen
11 déc. , 22:53
EL : Let's Go, l'OL reprend la tête de l'Europa League !
11 déc. , 22:30
N2 : Bordeaux trop fort, ses adversaires abandonnent
11 déc. , 22:00
Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba
11 déc. , 21:30
OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon

Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

On parle du bilan du dernier exercice

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Lyon a quand même une perte de 201 M sur le dernier exercice point

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Mon club tout va bien en finances

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Ne parle pas parents des autres , tu a aucun respect

La DNCG lâche un peu l'OL, Michele Kang est soulagée

Je m en fou totalement, mais il faudra quand même se serrer la ceinture

