L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

16e journée de Ligue 1 :

Vendredi 12 décembre

20h45 : SCO Angers - FC Nantes (sur Ligue 1+)

Samedi 13 décembre

17h00 : Stade Rennais - Stade Brestois (sur beIN Sports 1)

19h00 : FC Metz - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

21h05 : Paris FC - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

Dimanche 14 décembre

15h00 : Olympique Lyonnais - Havre AC (sur Ligue 1+)

17h15 : AJ Auxerre - Lille OSC (sur Ligue 1+ 5)

RC Lens - OGC Nice (sur Ligue 1+ 4)

Strasbourg - FC Lorient (sur Ligue 1+ 6)

20h45 : Olympique de Marseille - Monaco (sur Ligue 1+)