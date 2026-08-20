Le départ d’Embolo se précise, Rennes va empocher 17 ME

Vigo like this!!
Ben... demande de l'aide aux autres fouines. ^^ Ils vont peut être t'expliquer les choses. Mdr
c'etait la meme chose contre les espagnols de vigo en 8eme ...
PFC c’est pareil pelouse injouable.
Bein ecoute on verra bien Leogets .... Mais moi justement je pense qu il a atteint son plafond de verre.... Après il y a des exceptions comme Dembele auquel je ne croyais absolument plus....
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Atlanta United s’active toujours pour finaliser avec Breel Embolo l’arrivée de l’attaquant suisse aux Etats-Unis. La tendance reste à une conclusion. Les deux clubs sont déjà d’accord sur un transfert de 17 ME + 1 de bonus #StadeRennais #SRFC #mercato