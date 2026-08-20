Le départ d’Embolo se précise, Rennes va empocher 17 ME

Placé dans un loft de joueurs indésirables, Breel Embolo ne devrait pas s’éterniser au Stade Rennais. L’attaquant suisse est proche de s’engager avec Atlanta United pour 17 millions d’euros.

En discussions avec le club américain d’Atlanta depuis plusieurs semaines, Breel Embolo semblait privilégier un transfert en Premier League, où Ipswich l’a également contacté pour le recruter. Un simple contretemps pour Atlanta, qui n’a jamais abandonné la piste Breel Embolo. Les efforts du club de MLS pourraient bien finir par payer si l’on se fie aux informations de Guillaume Lainé, journaliste pour Ouest France. « Atlanta United s’active toujours pour finaliser avec Breel Embolo l’arrivée de l’attaquant suisse aux Etats-Unis. La tendance reste à une conclusion.Les deux clubs sont déjà d’accord sur un transfert de 17 ME + 1 de bonus » a-t-il publié sur son compte X ce jeudi matin.