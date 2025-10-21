Rennes : Un premier nom lâché pour succéder à Beye

ICONSPORT_274264_0254

La crise approche à Rennes, où ni les victoires, ni le jeu ne sont au rendez-vous. Habib Beye sent la pression monter, alors qu'un premier nom sort du chapeau. 
C’est sous les sifflets que les joueurs du Stade Rennais sont rentrés au vestiaire ce dimanche, après le match nul décevant contre Auxerre. Si le match a été de bonne facture avec des buts et des rebondissements, les victoires ne sont toujours pas au rendez-vous, et le jeu non plus. Le club breton laisse passer sa chance malgré un calendrier favorable, et des points perdus de manière incroyable dans des matchs au scénario favorable contre Angers, Nantes, Le Havre ou Lens. Les critiques ciblent de plus en plus vertement Habib Beye, accusé d’avoir perdu son groupe, et de ne pas parvenir à tirer le meilleur de son équipe malgré un recrutement assez ambitieux. 
Privé de Coupe d’Europe, le Stade Rennais n’a pas intérêt à se laisser engluer en Ligue 1 trop longtemps. Et la question de son avenir pourrait se poser dès dimanche, en cas de résultat négatif contre Nice en Ligue 1. Pour L’Equipe, la réflexion est entamée. « Rennes mènerait une réflexion quant à la situation de son entraîneur, sans pour autant qu'une mécanique de changement soit enclenchée. La réception de Nice, dimanche, pourrait avoir son importance », assure le quotidien sportif. 
Une théorie confirmée par Foot Mercato, qui révèle qu’un premier nom circule dans les travées du Roazhon Park. Il s’agit de Philippe Clément, l’ancien entraineur de l’AS Monaco, qui est sans poste depuis qu’il a été viré des Glasgow Rangers en février dernier. Le Belge possède une expérience en Ligue 1, est libre et plait aux dirigeants des « Rouge et Noir ». Habib Beye a le mérite d’être prévenu, cela fait plusieurs jokers qu’il grille ces dernières semaines et la direction commence à prendre les devants si jamais il devait y avoir un changement majeur au coeur de cet automne. 

Derniers commentaires

OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG

C'est toi le consanguin !!! Je dis pas que thomasson soit meilleur mais greenwood et loin d'être le meilleur joueur le mec il joue par intermittence des fois il marche donc contre des equipe contre le havre ok et encore a 11 contre 11 on lavais pas vu !!!!

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

repond plutot sur les 50% au lieu de repondre a coté

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

ce que marseille fait encore maintenant mdr l'hypocrisie des sardines

Arbitrage : L'OL détesté, l'OM adoré, le classement qui fait mal

arrete d'inventer

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

C'est vrai je suis celui qui a employé ce mot en premier. Je ne prétends pas le contraire, mais là tu dévies la conversation. Ton 1er commentaire était une provocation et je te l'ai fait remarquer. J'ai décrit, rien de plus. Que cette provocation ne m'était pas destiné ne change en rien sa nature: une provocation dans le but de (re)lancer une guéguerre. Que tu ne l'assumes pas en affirmant que c'est dans mon imagination ça confirme mes interventions précédentes. Aucun hors sujet donc. En revanche on voit bien que tu ne supportes pas que l'on te souligne tes agissements négatifs. Ce qui est de l'ordre du sophisme c'est plutôt que tu commences par dire que l'intention que je te prêtes de jouer à la "gueguerre" est fausse, et qu'ensuite tu nous fais tout un paragraphe pour expliquer que tu as fait "une exagération volontaire afin de dénoncer une enflammade générale et grotesque sur Greenwood" c'est à dire une provocation. Décides-toi, tu as provoqué ou pas? Et si oui, la provocation sur une forum de foot à vocation à quoi? Cet emploi de sophisme m'a amusé car tu fais exactement ce que tu reproches. Projection? Oui bien sûr que j'ai de la susceptibilité, comme tout à chacun. Tu as parfaitement raison. En revanche non, ma première intervention n'est pas issue de ma susceptibilité puisque comme tu l'avais remarqué je n'étais pas concerné par ta remarque. C'est la volonté de défendre mon camps et parce que je trouvais ça drôle de remettre ta provocation dans le sujet de l'article. Car il parle de l'enflammade de la Provence, l'Equipe et de footmercato sur Greenwood, pas des supp. Je suis d'accord également c'est notre susceptibilité, pas que la mienne, qui fait que nous en sommes arrivée à cet échange beaucoup trop long, j'en conviens également. Mais là en terme de susceptibilité, toi comme moi, comme dirait feu J Chirac, ça nous en bouge une sans faire bouger l'autre. C'est juste que nous croyons en ce que nous pensons, et ça, ça se respecte. Je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas lieu de s'enflammer sur la prestation de Greenwood samedi. Tant parce que je n'ai pas aimé sa 1ère mi-temps et que comme tu le soulignes c'était contre une équipe du Havre réduite à 10. Il reste un très bon joueur, mais pas encore un top joueur tant que ce genre perf n'est pas contre une top équipe. Nous sommes d'accord. Enfin, tapant très vite et n'ayant pas besoin de réfléchir bien longtemps sur ce genre de conversation, rassures-toi, mon temps précieux, comme l'est le tien je suppose, n'a pas eu à en pâtir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

