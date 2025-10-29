ICONSPORT_236452_0050

Laurent Blanc à Rennes, discussions « très avancées »

Rennes29 oct. , 16:30
parCorentin Facy
3
Habib Beye joue sa carte de la dernière chance à la tête du Stade Rennais ce mercredi soir sur la pelouse de Toulouse. En cas de défaite, son départ semble inéluctable et pour le remplacer, Laurent Blanc tient la corde.
Battu par l’OGC Nice dimanche au Roazhon Park (1-2), le Stade Rennais a longtemps hésité sur la décision à prendre concernant son entraîneur Habib Beye. Après une longue réflexion, l’ancien coach du Red Star a finalement été maintenu à son poste pour le déplacement à Toulouse ce mercredi soir (21h05). Habib Beye a toutefois conscience de la situation, une défaite au Stadium marquerait sans doute la fin de son aventure en Bretagne. La preuve, les dirigeants rennais ont déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer.
Philippe Clément a été contacté, mais l’ancien de l’AS Monaco n’est pas la piste la plus chaude selon l’insider @Jonathan35001, très souvent bien informé sur les coulisses du Stade Rennais. Selon lui, c’est actuellement Laurent Blanc qui est l’entraîneur le plus proche de rejoindre le Roazhon Park en cas de départ d’Habib Beye dans les jours à venir. « Ca pousse très fort pour Laurent Blanc » publie l’insider sur X avant de poursuivre.

Laurent Blanc en discussions avec Rennes

« Discussions en cours et très avancées. Seule inconnue, je ne sais pas s’il y a d’autres pistes qui sont aussi avancées » a-t-il publié. De quoi mettre un sacré coup de pression à Habib Beye avant le match de son équipe sur la pelouse de Toulouse ce mercredi soir. L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille a en tout cas effectué des choix forts pour ce déplacement, se privant notamment de deux joueurs cadres, à savoir Ludovic Blas et Seko Fofana. Des décisions fortes et audacieuses que Beye espèrent payantes ce mercredi soir sur les coups de 23 heures. Si tel n’était pas le cas, son avenir serait sans doute scellé et l’ancien entraîneur du Red Star, meilleur coach de National en 2023-2024, pourrait alors dire au revoir à son poste en Ligue 1.
3
