Laurent Blanc à Rennes, discussions « très avancées »

Habib Beye joue sa carte de la dernière chance à la tête du Stade Rennais ce mercredi soir sur la pelouse de Toulouse. En cas de défaite, son départ semble inéluctable et pour le remplacer, Laurent Blanc tient la corde.

Battu par l’OGC Nice dimanche au Roazhon Park (1-2), le Stade Rennais a longtemps hésité sur la décision à prendre concernant son entraîneur Habib Beye. Après une longue réflexion, l’ancien coach du Red Star a finalement été maintenu à son poste pour le déplacement à Toulouse ce mercredi soir (21h05). Habib Beye a toutefois conscience de la situation, une défaite au Stadium marquerait sans doute la fin de son aventure en Bretagne. La preuve, les dirigeants rennais ont déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer.

Philippe Clément a été contacté, mais l’ancien de l’AS Monaco n’est pas la piste la plus chaude selon l’insider @Jonathan35001, très souvent bien informé sur les coulisses du Stade Rennais. Selon lui, c’est actuellement Laurent Blanc qui est l’entraîneur le plus proche de rejoindre le Roazhon Park en cas de départ d’Habib Beye dans les jours à venir. « Ca pousse très fort pour Laurent Blanc » publie l’insider sur X avant de poursuivre.

Laurent Blanc en discussions avec Rennes