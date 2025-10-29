Laurent Blanc à Rennes, discussions « très avancées »

Tiens! Quand je disais ça à 16h30, je parlais sans savoir... Y a quand même des bons petits troll chez vous aussi. Mais bon je ne généralise pas, il y a également des mecs sensés. Si vous le faites, tant mieux pour vous.
Bah sur le coup, il parle, hein! Il pense même savoir que je ne sais pas. Il est fort ton copain le troll, il sait ce que les gens savent... Sauf que je n'inventes rien, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club. Pourquoi ferait-il une exception pour Lyon?
Lol mdr ptdr, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club, lol mdr ptdr. Renseignes-toi trollilo.
Première mi-temps bof bof… en dehors de Mayulu , les autres titis sont loin du niveau des Merlus… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Jalouse !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
𝗖𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟬 : 𝗥𝗲𝗻𝗼𝘂𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲🧣 Jour de match dans la ville rose, face aux Violets 📣 🕘 21h05 📺 @ligue1plus #ToutDonner