ICONSPORT_272230_0571

Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?

Rennes28 oct. , 16:40
parCorentin Facy
1
Sur un siège éjectable, Habib Beye sera finalement l’entraîneur du Stade Rennais pour le déplacement à Toulouse ce mercredi. Un match qui ne sera pas forcément son dernier… même en cas de défaite.
L’avenir d’Habib Beye ne tient plus qu’à un fil. Lundi, les informations contradictoires se sont multipliées au sujet de l’entraîneur rennais de 48 ans. Son départ a d’abord été annoncé avant que, surprise, l’information selon laquelle Habib Beye était maintenu pour le match contre Toulouse ne soit dévoilée. Cela a été confirmé depuis, l’ex-entraîneur du Red Star sera bien sur le banc du Stade Rennais au Stadium ce mercredi soir. Un revirement de situation total que le principal intéressé a évoqué en conférence de presse avant de se rendre dans la ville rose.
« La question s’est posée, oui je pense qu’elle a été posée. Par moment, je pense qu’elle a été arrêtée. Aujourd’hui, des gens croient encore en ce qu’on veut faire et ce qu’on est, ici au Stade Rennais » a d’abord expliqué Habib Beye, ensuite interrogé sur la question d’un ultimatum et d’un renvoi quasiment automatique en cas de défaite à Toulouse mercredi. Une question sur laquelle Habib Beye a été assez évasif, laissant toutefois sous-entendre que rien n’était arrêté et que son avenir n’était pas uniquement conditionné au résultat du match de mercredi.

Lire aussi

Rennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélationRennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélation
« Dans la situation dans laquelle nous sommes oui il faut gagner. Mais dans le métier que nous faisons, un ultimatum, je ne le vois pas comme ça. On fait un métier qui est formidable. On a la chance de vivre de cette passion, on a la chance d’être avec les joueurs et je ne vois jamais ça comme une sentence irrévocable. Non, je n’ai jamais été prêt à partir. Jamais je ne lâcherai ce poste-là, jamais je ne lâcherai ma passion qui est d’entraîner. Peu importe la pression ou les résultats, j’aime trop ce jeu et ce sport. J’aime trop mes joueurs » a précisé Habib Beye, remonté comme jamais et bien décidé à inverser la tendance après une série très compliquée qui s’étend désormais à cinq matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274640_0259
LOSC

Un sérieux problème Giroud à Lille ?

De Carvalho Merah OL
OL

OL : Lyon va s'écrouler sans Malick Fofana

ICONSPORT_275034_0024
Rennes

Rennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélation

Fil Info

16:20
Un sérieux problème Giroud à Lille ?
16:00
OL : Lyon va s'écrouler sans Malick Fofana
15:30
Rennes : Beye viré, Walid Acherchour fait une révélation
15:00
PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros
14:50
Strasbourg : Rosenior demande pardon à l’OL et à Fofana
14:30
Une révolution totale signée Fonseca à l'OL ?
14:00
Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite
13:52
OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits

Derniers commentaires

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

Tu ne traites pas QUE LUI de sous-homme. Tu traites pratiquement TOUS TES INTERLOCUTEURS comme ça, il te suffit de relire ton historique, mais ptn tu t'en rends pas compte ?. Tu m'as traité moi aussi plusieurs fois de sous-homme, tu l'as déjà oublié ? Tu ne réfléchis pas à ce que tu écris, tu ne réfléchis pas du tout.

Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?

a Rennes personne n a jamais reussi Genesio ou Stephan a la rigueur. mais ce club ne tournera jamais rond

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

et personne ne revendique l inverse d ailleurs. c est de la condescendance, mais ma plupart n ont pas connu les Edel, TRaoré et cie.......

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

Mais poissy c est pas pareil que l emplacement du PARC qui est unique ...paris c est paris , l image. compte énormément pour le .... Qatar , et c est surtout les places VIP qui compte et qui rapporte le plus ....

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

J adore tous ces jaloux frustrés 😘😘😘🙃

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading