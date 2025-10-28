Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?

Sur un siège éjectable, Habib Beye sera finalement l’entraîneur du Stade Rennais pour le déplacement à Toulouse ce mercredi. Un match qui ne sera pas forcément son dernier… même en cas de défaite.

L’avenir d’Habib Beye ne tient plus qu’à un fil. Lundi, les informations contradictoires se sont multipliées au sujet de l’entraîneur rennais de 48 ans. Son départ a d’abord été annoncé avant que, surprise, l’information selon laquelle Habib Beye était maintenu pour le match contre Toulouse ne soit dévoilée. Cela a été confirmé depuis, l’ex-entraîneur du Red Star sera bien sur le banc du Stade Rennais au Stadium ce mercredi soir. Un revirement de situation total que le principal intéressé a évoqué en conférence de presse avant de se rendre dans la ville rose.

« La question s’est posée, oui je pense qu’elle a été posée. Par moment, je pense qu’elle a été arrêtée. Aujourd’hui, des gens croient encore en ce qu’on veut faire et ce qu’on est, ici au Stade Rennais » a d’abord expliqué Habib Beye, ensuite interrogé sur la question d’un ultimatum et d’un renvoi quasiment automatique en cas de défaite à Toulouse mercredi. Une question sur laquelle Habib Beye a été assez évasif, laissant toutefois sous-entendre que rien n’était arrêté et que son avenir n’était pas uniquement conditionné au résultat du match de mercredi.

« Dans la situation dans laquelle nous sommes oui il faut gagner. Mais dans le métier que nous faisons, un ultimatum, je ne le vois pas comme ça. On fait un métier qui est formidable. On a la chance de vivre de cette passion, on a la chance d’être avec les joueurs et je ne vois jamais ça comme une sentence irrévocable. Non, je n’ai jamais été prêt à partir. Jamais je ne lâcherai ce poste-là, jamais je ne lâcherai ma passion qui est d’entraîner. Peu importe la pression ou les résultats, j’aime trop ce jeu et ce sport. J’aime trop mes joueurs » a précisé Habib Beye, remonté comme jamais et bien décidé à inverser la tendance après une série très compliquée qui s’étend désormais à cinq matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1.