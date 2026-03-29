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Il quitte Rennes pour l'Arabie Saoudite et fait un aveu

Rennes29 mars , 9:30
parCorentin Facy
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Transféré par Rennes à Al-Hilal pour 30 millions d’euros l’été dernier, Kader Meïté vit une aventure pour l’instant contrariante en Arabie Saoudite. Le jeune attaquant de 18 ans l’avoue, il a mis beaucoup de temps à accepter un départ de son club formateur.
Auteur d’un bon début de saison sous les ordres d’Habib Beye avec le Stade Rennais, Kader Meïté affichait des statistiques très correctes pour un jeune attaquant remplaçant de 18 ans. Avec 3 buts et 2 passes décisives, le natif de Créteil s’imposait comme une vraie solution dans la rotation derrière les titulaires Esteban Lepaul et Breel Embolo. Malgré un temps de jeu intéressant, Kader Meïté a finalement quitté la Ligue 1 au mercato hivernal. Contre toute attente, le jeune attaquant d’1m93 a pris la direction de l’Arabie Saoudite dans le cadre d’un transfert colossal à 30 millions d’euros.
Un départ pour la Saudi Pro League si jeune a étonné de nombreux observateurs. Interrogé par L’Equipe, Kader Meïté a reconnu à ce propos qu’il avait longuement hésité avant de prendre cette destination d’autant qu’initialement, l’international espoirs ivoirien souhaitait rester en Bretagne. « Il y avait déjà eu une approche l'été dernier et puis à la fin de l'année quand je ne jouais pas trop, il y a eu des discussions avec mon entourage. J'en ai parlé avec ma famille et nous avons décidé d'avancer. De base, je voulais rester à Rennes puis certaines choses se sont passées et j'ai décidé d'ouvrir la porte. Il y avait aussi d'autres clubs mais Al-Hilal a eu les mots pour me convaincre » a lancé Kader Meïté au quotidien national avant d’expliquer les raisons de son choix.
De base, je voulais rester à Rennes
- Kader Meïté 
« Parce que le projet qui m'a été présenté m'a donné envie et parce que je me suis dit que c'était une bonne étape pour poursuivre mes objectifs. Les gens disent que c'est uniquement financier, évidemment que cela rentre en ligne de compte parce que ce choix a aussi du sens pour ma famille. Mais c'est très réducteur. Je ne vais pas essayer de convaincre les gens mais Al-Hilal est un grand club qui doit tout gagner, tout le temps, avec de grands joueurs et un grand coach. Maintenant, c'est à moi de montrer que c'était la bonne décision » s’est justifié Kader Meïté. L’ancien attaquant rennais espère désormais que son aventure en Arabie Saoudite ira en s’améliorant. Pour l’instant, il n’a pris part qu’à deux rencontres, pour un bilan famélique de 0 but et 0 passe décisive.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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