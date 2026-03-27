TV : Colombie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bien inspirée pour son premier rendez-vous de sa tournée aux Etats-Unis face au Brésil jeudi, l’équipe de France va tenter de remettre le couvert face à la Colombie dimanche soir.

Quelle heure pour Colombie - France ?

dimanche 29 mars à 21h00 au Nortwest Stadium à Landover. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, la France peaufine ses derniers réglages en vue d'une compétition où elle fera partie des favoris. Pour cela, Didier Deschamps a décidé d'emmener tout son groupe aux USA pour une tournée spéciale. Et après sa belle prestation face au Brésil jeudi (2-1), la France va affronter un autre pays sud-américain, à savoir la Colombie. Cette rencontre se jouera ceau Nortwest Stadium à Landover.

Sur quelle chaîne suivre Colombie - France ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France depuis quelques temps, cette rencontre amicale entre la France et la Colombie sera diffusée sur l’antenne de TF1. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires.

Les compos probables de Colombie - France :

Facilement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en ayant terminée troisième des qualifications en Amérique du Sud, derrière l’Argentine mais devant le Brésil, la Colombie n’a plus perdu de match depuis mars 2025 avant sa rencontre face à la Croatie. C'est donc avec une certaine envie de bien faire que les Colombiens affronteront les Tricolores.

La compo probable de la Colombie : Vargas - Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica - Rios, Portilla - Asprilla, Rodriguez, Diaz - Suarez.

Vainqueur du Brésil à Boston jeudi (2-1), la France veut enchaîner un nouveau bon résultat pour lancer parfaitement son année 2026. Pour cela, les Bleus devront dominer la Colombie. Lors de cette rencontre, Didier Deschamps fera un peu tourner son effectif par rapport au premier match de cette tournée au Brésil.

La compo probable de la France : Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, Digne - Kanté, Rabiot - Akliouche, Olise, Désiré Doué - Mbappé.