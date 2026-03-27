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TV : Colombie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France27 mars , 6:30
parAlexis Rose
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Bien inspirée pour son premier rendez-vous de sa tournée aux Etats-Unis face au Brésil jeudi, l’équipe de France va tenter de remettre le couvert face à la Colombie dimanche soir.

Quelle heure pour Colombie - France ?

À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, la France peaufine ses derniers réglages en vue d'une compétition où elle fera partie des favoris. Pour cela, Didier Deschamps a décidé d'emmener tout son groupe aux USA pour une tournée spéciale. Et après sa belle prestation face au Brésil jeudi (2-1), la France va affronter un autre pays sud-américain, à savoir la Colombie. Cette rencontre se jouera ce dimanche 29 mars à 21h00 au Nortwest Stadium à Landover.

Sur quelle chaîne suivre Colombie - France ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France depuis quelques temps, cette rencontre amicale entre la France et la Colombie sera diffusée sur l’antenne de TF1. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires.

Les compos probables de Colombie - France :

Facilement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en ayant terminée troisième des qualifications en Amérique du Sud, derrière l’Argentine mais devant le Brésil, la Colombie n’a plus perdu de match depuis mars 2025 avant sa rencontre face à la Croatie. C'est donc avec une certaine envie de bien faire que les Colombiens affronteront les Tricolores.
La compo probable de la Colombie : Vargas - Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica - Rios, Portilla - Asprilla, Rodriguez, Diaz - Suarez.

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La compo probable de la France : Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, Digne - Kanté, Rabiot - Akliouche, Olise, Désiré Doué - Mbappé.

Amical International

29 mars 2026 à 21:00
Colombie
21:00
France
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Derniers commentaires

OM : Hojbjerg fait ses valises

Je suis pas journaliste et ne prétend pas l'être, je ne sais pas où tu vas chercher ça? Hojbjerg en rajoute? oui. C'est le pire simulateur? non. C'est pas parce que tu as décidé qu'on était incapable d'être objectif que c'est vrai. Tu dis "le pire". Objectivement, c'est faux. C'est comme Aulas, ceux qui le détestaient, auraient adoré l'avoir chez eux.

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

On est encore 5eme suite a la réforme, qui d une permet à la France d avoir un representant supplémentaire avec cette 4eme place en LDC et aussi par le PSG qui en gagnant plus d une fois la CdF a rajouter une autre place cette fois ci en EL donc potentiellement 7 places en CE Tu remets les même critères qu il y a 15ans et ça ferait longtemps qu on l aurait perdu cette 5eme place !!!

OM : Hojbjerg fait ses valises

Tu le caches bien.

OM : Hojbjerg fait ses valises

je suis loin d'etre un haineux de marseille

OM : Hojbjerg fait ses valises

c qui tout le monde c'est vous les pseudo journaliste mdr je le dit pas depuis aujourd'hui sur hojbjerg moi je suis capable de dire que tolisso en rajoute mais vous etes incapable d'avoir un avis objectif sur vos joueurs c'est ouf tu regarderas bien hojbjerg qui tombe tout le temps et qui regarde direct l'arbitre pour voir si il siffle c'est un fait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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