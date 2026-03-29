100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

A la recherche de joueurs offensifs, le PSG a coché le nom de Yan Diomande. Mais le prix affiché par le RB Leipzig risque de refroidir Luis Campos puisque le club allemand exige 100 millions d’euros.

Confronté aux incertitudes liées aux prolongations de contrat ou non de Bradley Barcola ou encore d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain est bien décidé à se renforcer en attaque lors du prochain mercato . Le club de la capitale, qui n’est pas non plus certain de continuer l’aventure avec Gonçalo Ramos, a coché le nom de Yan Diomande . L’ailier gauche néerlandais de 19 ans réalise une excellente saison au RB Leipzig, avec 10 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil de très jeune joueur, prometteur et polyvalent, ne laisse pas insensible le PSG.

Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, qui confirme que le champion d’Europe en titre fait partie des clubs les plus intéressés par l’ancien ailier de Leganès. Outre le PSG, le FC Bayern, Arsenal, Chelsea et Manchester United sont sur les rangs. Liverpool, qui cherche un remplaçant à Mohamed Salah, figure par ailleurs parmi les formations intéressées. Mais la grande nouveauté dans ce dossier, c’est le prix fixé par le club allemand pour se séparer de Yan Diomande. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il risque de refroidir plusieurs courtisans du joueur.

Selon notre confrère, le RB Leipzig a fixé à 100 millions d’euros le prix d’un potentiel transfert de Yan Diomande. Le club allemand souhaite par ailleurs conserver son joueur pour la saison 2026-2027 et privilégie une vente dans un an… sauf si un club s’aligne et lâche les 100 millions d’euros demandés. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à payer très cher pour s’offrir des joueurs à fort potentiel : Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Willian Pacho sont des exemples récents. En revanche, avec sa nouvelle politique de recrutement, le PSG n’a jamais atteint un tel tarif. Reste à voir si le directeur sportif portugais fera une exception pour l’international ivoirien.