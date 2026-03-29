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100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

PSG29 mars , 8:20
parCorentin Facy
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A la recherche de joueurs offensifs, le PSG a coché le nom de Yan Diomande. Mais le prix affiché par le RB Leipzig risque de refroidir Luis Campos puisque le club allemand exige 100 millions d’euros.
Confronté aux incertitudes liées aux prolongations de contrat ou non de Bradley Barcola ou encore d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain est bien décidé à se renforcer en attaque lors du prochain mercato. Le club de la capitale, qui n’est pas non plus certain de continuer l’aventure avec Gonçalo Ramos, a coché le nom de Yan Diomande. L’ailier gauche néerlandais de 19 ans réalise une excellente saison au RB Leipzig, avec 10 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil de très jeune joueur, prometteur et polyvalent, ne laisse pas insensible le PSG.
Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, qui confirme que le champion d’Europe en titre fait partie des clubs les plus intéressés par l’ancien ailier de Leganès. Outre le PSG, le FC Bayern, Arsenal, Chelsea et Manchester United sont sur les rangs. Liverpool, qui cherche un remplaçant à Mohamed Salah, figure par ailleurs parmi les formations intéressées. Mais la grande nouveauté dans ce dossier, c’est le prix fixé par le club allemand pour se séparer de Yan Diomande. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il risque de refroidir plusieurs courtisans du joueur.

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Selon notre confrère, le RB Leipzig a fixé à 100 millions d’euros le prix d’un potentiel transfert de Yan Diomande. Le club allemand souhaite par ailleurs conserver son joueur pour la saison 2026-2027 et privilégie une vente dans un an… sauf si un club s’aligne et lâche les 100 millions d’euros demandés. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à payer très cher pour s’offrir des joueurs à fort potentiel : Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Willian Pacho sont des exemples récents. En revanche, avec sa nouvelle politique de recrutement, le PSG n’a jamais atteint un tel tarif. Reste à voir si le directeur sportif portugais fera une exception pour l’international ivoirien.
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OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

Payet ça peut le faire. Au programme : violences psychologiques, morales, sexuelles. Les joueurs qui passeront à côté d'un match se feront marcher et pisser dessus, puis lecheront le sol du vestiaire. Un Homme bien.

OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

J'espère que c'est une blague... L'accident industriel en ligne de mire sinon... Marseille a besoin d'Icelman: une personne compétente et qui garde la tête froide. Ni Payet ni Mandanda n'ont ces 2 qualités dans le poste de directeur sportif. Ce n'est pas un rôle d'ambassadeur

100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

Mdr....ce dépend où tu te places dans l'article...😅 mais l'un ou l'autre, à 100M, laisse tomber !

Ngolo Kanté en Ligue 1, il confirme des négociations

Son niveau m'a surpris en bien ... Quand vous avez Rabiot- Tchouaméni et vous sorttez du banc N' Golo vous ête bien ....

100 millions d'euros, le PSG avance sur un transfert insensé

Néerlandais ou ivoirien vaut choisir ?????????????????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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