François Pinault revient aux commandes à Rennes

« Mais ferme-la ! », Benzema se lâche sur l’After

Faut pas comparer, déjà, on est pas un pays de très grands buteurs, on a eu en revanche de très bons 9 ( Fontaine, Lacombe, H Revelli, Pecout, Benzema, Henry , Mbappé). De purs buteurs (Fontaine, Pecout, H Revelli, Mbappé). Je n’ai pas vu jouer Fontaine, perso j’ai aimé Je ferai comme tout le monde , j’en sortirai 2, Benzema et Henry, Mbappé étant toujours en acmctuvute . Benzema, très tueur à Lyon, plus technique, très bonne vision de jeu au REAL.Technique et intelligence de jeu. Henry plus explosif, précision chirurgicale. Je vite Benzema.