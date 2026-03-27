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François Pinault revient aux commandes à Rennes

Rennes27 mars , 19:20
parGuillaume Conte
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Si sur le plan sportif, le Stade Rennais arrive à se stabiliser avec Franck Haise et l’espoir de retrouver l’Europe, cela continue de bouger dans les coulisses. Et pas qu’un peu. Selon les informations de Ouest-France, Guillaume Cerutti va quitter son poste de président du conseil d’administration du club breton. Une décision liée au départ de cette même personne de son rang de président de Pinault Collection. L’ancien haut fonctionnaire ne sera resté que quelques mois chez les « Rouge et Noir », lui qui était arrivé en octobre 2025. Invité à « quitter les affaires familiales » des Pinault, il en subit donc les conséquences avec le Stade Rennais, avec qui il terminera la saison avant de laisser sa place.
Pendant l’été, une nouvelle organisation aura donc lieu au sein du club breton, qui sera dirigé de manière intérimaire par François Pinault en personne en ce qui concerne son conseil d’administration.

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