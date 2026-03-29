L’OM obtient un prix d’ami pour Jonatan David

Cité parmi les admirateurs de Jonathan David, l’Olympique de Marseille connaît le montant à verser pour boucler le transfert. La Juventus Turin a fixé un prix abordable pour le départ de son attaquant arrivé libre l’été dernier.

La rumeur se confirme, l’Olympique de Marseille est bien intéressé par Jonathan David (26 ans). La presse italienne insiste sur les intentions du club phocéen sur ce dossier. Il faut dire que l’attaquant de la Juventus Turin représente une belle opportunité à l’approche du mercato estival. Arrivé libre l’été dernier, l’ancien joueur du LOSC déçoit pour sa première saison avec les Bianconeri. L’international canadien peine à s’adapter à sa nouvelle équipe et au championnat transalpin. C’est pourquoi les dirigeants turinois lui ouvriront la porte cet été.

En cas de qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille, qui entretient de bonnes relations avec les Turinois, pourrait bien en profiter. D’autant que la Juventus Turin devrait se montrer raisonnable dans les négociations. D’après les informations récoltées par Calciomercato, le géant de Serie A serait disposé à transférer Jonathan David pour 25 millions d’euros. Même si l’international canadien traverse une période compliquée, le montant paraît plutôt correct pour un avant-centre de ce niveau, et dont la valeur est estimée à 35 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.

De plus, l’Olympique de Marseille a montré l’été dernier avec Igor Paixão (35 millions d’euros) qu’il pouvait investir des sommes conséquentes. Reste à savoir si la direction marseillaise acceptera de miser aussi gros sur un joueur en situation d’échec. L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que l’ancien Lillois a déjà fait ses preuves en Ligue 1. C’est sans doute ce qui explique pourquoi l’Olympique Lyonnais est également annoncé dans la course, tout comme le Paris Saint-Germain qui pourrait négocier un échange entre Jonathan David et Randal Kolo Muani.