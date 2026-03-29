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L’OM obtient un prix d’ami pour Jonatan David

OM29 mars , 10:10
parEric Bethsy
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Cité parmi les admirateurs de Jonathan David, l’Olympique de Marseille connaît le montant à verser pour boucler le transfert. La Juventus Turin a fixé un prix abordable pour le départ de son attaquant arrivé libre l’été dernier.
La rumeur se confirme, l’Olympique de Marseille est bien intéressé par Jonathan David (26 ans). La presse italienne insiste sur les intentions du club phocéen sur ce dossier. Il faut dire que l’attaquant de la Juventus Turin représente une belle opportunité à l’approche du mercato estival. Arrivé libre l’été dernier, l’ancien joueur du LOSC déçoit pour sa première saison avec les Bianconeri. L’international canadien peine à s’adapter à sa nouvelle équipe et au championnat transalpin. C’est pourquoi les dirigeants turinois lui ouvriront la porte cet été.
En cas de qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille, qui entretient de bonnes relations avec les Turinois, pourrait bien en profiter. D’autant que la Juventus Turin devrait se montrer raisonnable dans les négociations. D’après les informations récoltées par Calciomercato, le géant de Serie A serait disposé à transférer Jonathan David pour 25 millions d’euros. Même si l’international canadien traverse une période compliquée, le montant paraît plutôt correct pour un avant-centre de ce niveau, et dont la valeur est estimée à 35 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.
De plus, l’Olympique de Marseille a montré l’été dernier avec Igor Paixão (35 millions d’euros) qu’il pouvait investir des sommes conséquentes. Reste à savoir si la direction marseillaise acceptera de miser aussi gros sur un joueur en situation d’échec. L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que l’ancien Lillois a déjà fait ses preuves en Ligue 1. C’est sans doute ce qui explique pourquoi l’Olympique Lyonnais est également annoncé dans la course, tout comme le Paris Saint-Germain qui pourrait négocier un échange entre Jonathan David et Randal Kolo Muani.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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