L'OM drague ce Lensois qui crève l'écran

Payet ça peut le faire. Au programme : violences psychologiques, morales, sexuelles. Les joueurs qui passeront à côté d'un match se feront marcher et pisser dessus, puis lecheront le sol du vestiaire. Un Homme bien.
J'espère que c'est une blague... L'accident industriel en ligne de mire sinon... Marseille a besoin d'Icelman: une personne compétente et qui garde la tête froide. Ni Payet ni Mandanda n'ont ces 2 qualités dans le poste de directeur sportif. Ce n'est pas un rôle d'ambassadeur
Mdr....ce dépend où tu te places dans l'article...😅 mais l'un ou l'autre, à 100M, laisse tomber !
Son niveau m'a surpris en bien ... Quand vous avez Rabiot- Tchouaméni et vous sorttez du banc N' Golo vous ête bien ....
Néerlandais ou ivoirien vaut choisir ?????????????????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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