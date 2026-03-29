L'OM drague ce Lensois qui crève l'écran

Le prochain mercato risque d’être animé à l’OM, qui souhaite notamment se renforcer en défense centrale. Le profil d’Ismaëlo Ganiou a tapé dans l’oeil de la direction olympienne.

Chantier de l’été 2025, la défense sera de nouveau au coeur des réflexions à l’Olympique de Marseille dans quelques mois. Les recrutements de Pavard, Egan-Riley, Aguerd et Medina n’ont pas apporté satisfaction pour la plupart. Le Français va repartir à l’Inter Milan tandis que l’Anglais ne sera pas retenu en cas de belle offre, un an après son arrivée pour zéro euro. De plus, Leonardo Balerdi ne sera pas retenu à deux ans de la fin de son contrat. Autant dire que pour Medhi Benatia, le recrutement d’un défenseur central sera une priorité. Et à ce poste, l’OM souhaite faire venir un jeune joueur avec lequel bâtir l’avenir.

Selon les informations de But, un défenseur central de Ligue 1 a tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille, il s’agit d’Ismaëlo Ganiou. Propulsé en tant que titulaire dans le onze de départ depuis la blessure de Jonathan Gradit en début de saison, le défenseur de 21 ans né à Lille crève l’écran dans le Nord. Rapide, solide, à l’aise techniquement et capable de jouer dans plusieurs dispositifs, il s’est révélé sous les ordres de Pierre Sage. Lens ne le retiendra pas en cas d’offre très importante, d’autant que son contrat expire en juin 2028, soit dans seulement deux ans. Autant dire que pour le Racing, il faudra vendre Ganiou ou le prolonger cet été, au risque de le regretter.

Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, dont les dirigeants travaillent en toute discrétion sur ce dossier depuis quelques semaines. La question est maintenant de savoir si Ismaëlo Ganiou sera réceptif à l’intérêt de l’OM, pas encore certain de disputer la prochaine Ligue des Champions. Le joueur de 21 ans pourrait très bien afficher une volonté de rester à Lens, qui jouera de son côté la C1 à coup sûr. Quoi qu’il en soit, malgré l’échéance de son contrat à horizon 2028, Ismaëlo Ganiou ne sera pas bradé par le RC Lens. Valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, il y a de fortes chances qu’il soit estimé au moins au double, voire au triple, par le patron lensois Joseph Oughourlian.