OL : Scandale confirmé, Lyon allume l'arbitrage

L’OL n’a toujours pas digéré l’arbitrage de François Letexier lors du match de Ligue 1 contre Monaco dimanche dernier. Le potentiel penalty non-sifflé sur Endrick fait encore débat.

L’Olympique Lyonnais est parti en trêve internationale avec un goût amer en bouche. Les hommes de Paulo Fonseca, qui menaient 1-0 contre l’AS Monaco dimanche après-midi, se sont finalement inclinés face au club de la Principauté. Les regrets sont énormes du côté de l’OL d’autant plus que les Gones auraient pu bénéficier d’un penalty sur un énorme tirage de maillot à l’encontre d’Endrick en pleine surface de réparation. A chaud, le capitaine Corentin Tolisso avait exprimé sa colère vis-à-vis de l’arbitrage, sans trop en dire néanmoins pour ne pas s’attirer les foudres de la commission de discipline de la LFP.

Interrogés sur Foot01, les supporters de l’OL n’ont pas non plus digérés. A la question « la direction nationale de l’arbitrage aurait-elle dû se pencher sur l’action sur Endrick ? », vous avez été une majorité écrasante à répondre « oui ». Sur un total supérieur à 1.200 votes, 94% d’entre vous estiment que la direction nationale de l’arbitrage a fait une erreur en refusant de communiquer lors de son rapport habituel de debrief des journées de Ligue 1 sur l’action litigieuse sur Endrick lors du choc entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. 6% seulement d’entre vous estiment que l’action n’était pas suffisamment polémique pour que cela mérite de s’y attarder plus longtemps.

A travers ce sondage et un résultat aussi massif, on comprend que chez les supporters lyonnais, la pilule n’est toujours pas passée. Et cela commence à faire beaucoup pour l’OL, qui avait aussi regretté le match à Marseille avec un arbitrage là aussi litigieux, notamment sur le but refusé à Corentin Tolisso pour à peine quelques millimètres. Les Lyonnais devront néanmoins passer outre cela pour vite réagir et se remettre la tête à l’endroit dans la course à la Ligue des Champions. Après la trêve, Lyon se déplacera à Angers avec l’objectif clairement affiché de retrouver la victoire… et de ne plus avoir à se cacher derrière des excuses d’arbitrages, qu’elles soient valables ou non.