Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Eloigné du monde de la télévision, Pierre Ménès n’a pas pour autant quitté la planète football. Le journaliste a envisagé d’intégrer l’organigramme d’un club amateur. Mais ses obligations professionnelles représentent un obstacle insurmontable.

Et si Pierre Ménès se lançait dans une reconversion ? Ou plutôt dans une carrière de dirigeant déjà connue par le passé. Lors de la saison 2005-2006, le journaliste avait intégré le Stade de Reims. Le président Jean-Pierre Caillot lui avait confié le poste de directeur du développement avant de l’évincer au terme de l’exercice. Une vingtaine d’années plus tard, l’idée de travailler au sein d’un club a de nouveau animé Pierre Ménès, prêt à s’investir au niveau amateur du côté de La Baule. Mais le projet paraît incompatible avec sa chaîne YouTube.

« A côté de chez moi, il y a un tout petit village, La Madeleine, qui dépend de Guerande, où ils font vraiment un très gros effort sur le foot : il y a un nouveau terrain synthétique, il y a un beau terrain gazonné et surtout il y a une activité absolument incroyable sur ce terrain, a décrit Pierre Ménès. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des matchs, il y a toujours des bagnoles garées donc c'est vraiment un petit club extrêmement dynamique. »

C'est trop compliqué - Pierre Ménès

« Moi, quand je suis arrivé dans la région, j'avais assez envie de m'impliquer dans un club mais le problème c'est Pierrot Le Foot, c'est les matchs de championnat. Effectivement, si je m'investis dans un club dans le coin, je ne vais pas pouvoir voir les matchs le samedi ou le dimanche. Si en plus il y a un déplacement et qu'il faut faire 40 ou 50 bornes, ce n'est pas un mais deux matchs que je vais rater le dimanche. Donc c'est malheureusement trop compliqué », a estimé l’ancien observateur de Canal+ contraint d’abandonner son plan.