je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
Pierre Menes

Pierre Ménès voulait rejoindre un club, son projet annulé

Info12 mars , 10:00
parEric Bethsy
0
Eloigné du monde de la télévision, Pierre Ménès n’a pas pour autant quitté la planète football. Le journaliste a envisagé d’intégrer l’organigramme d’un club amateur. Mais ses obligations professionnelles représentent un obstacle insurmontable.
Et si Pierre Ménès se lançait dans une reconversion ? Ou plutôt dans une carrière de dirigeant déjà connue par le passé. Lors de la saison 2005-2006, le journaliste avait intégré le Stade de Reims. Le président Jean-Pierre Caillot lui avait confié le poste de directeur du développement avant de l’évincer au terme de l’exercice. Une vingtaine d’années plus tard, l’idée de travailler au sein d’un club a de nouveau animé Pierre Ménès, prêt à s’investir au niveau amateur du côté de La Baule. Mais le projet paraît incompatible avec sa chaîne YouTube.
« A côté de chez moi, il y a un tout petit village, La Madeleine, qui dépend de Guerande, où ils font vraiment un très gros effort sur le foot : il y a un nouveau terrain synthétique, il y a un beau terrain gazonné et surtout il y a une activité absolument incroyable sur ce terrain, a décrit Pierre Ménès. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des matchs, il y a toujours des bagnoles garées donc c'est vraiment un petit club extrêmement dynamique. »
C'est trop compliqué
- Pierre Ménès
« Moi, quand je suis arrivé dans la région, j'avais assez envie de m'impliquer dans un club mais le problème c'est Pierrot Le Foot, c'est les matchs de championnat. Effectivement, si je m'investis dans un club dans le coin, je ne vais pas pouvoir voir les matchs le samedi ou le dimanche. Si en plus il y a un déplacement et qu'il faut faire 40 ou 50 bornes, ce n'est pas un mais deux matchs que je vais rater le dimanche. Donc c'est malheureusement trop compliqué », a estimé l’ancien observateur de Canal+ contraint d’abandonner son plan.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282705_0072
Liga

Vinicius jeune retraité, il menace le Real

ICONSPORT_361649_0026
PSG

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

ICONSPORT_361644_0261
PSG

PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués

Fil Info

12 mars , 10:40
Vinicius jeune retraité, il menace le Real
12 mars , 10:20
Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG
12 mars , 9:40
PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués
12 mars , 9:20
Arsenal a triché, la folle accusation
12 mars , 9:00
Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG
12 mars , 8:40
Un beau jackpot attend l'OL en Allemagne
12 mars , 8:20
Transferts à 4,5 ME, Longoria quitte l’OM sur un coup de génie
12 mars , 8:00
C’est fini, le PSG est qualifié, il dit pourquoi

Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading