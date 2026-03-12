ICONSPORT_279580_0255

Arsenal a triché, la folle accusation

Premier League12 mars , 9:20
parMehdi Lunay
0
Leader de Premier League, Arsenal fonce vers son premier titre de champion depuis 2004. Néanmoins, les Gunners ne séduisent pas en basant leurs succès sur les corners. Des coups de pied arrêtés souvent à la limite et qui scandalisent John Obi Mikel.
Arsenal est tout proche de redevenir roi d'Angleterre, une première depuis les fameux « Invincibles » de 2004. Néanmoins, les Gunners ne sont pas vus comme des souverains indiscutables outre-Manche. Les observateurs sont de plus en plus nombreux à critiquer leur jeu avec l'apport énorme des coups de pied arrêtés dans les succès. La légende néerlandaise Ruud Gullit avouait même se détourner du foot à cause d'Arsenal. Très efficace sur corner notamment, le club londonien ne gêne pas que par son style de jeu mais aussi par la légalité de ses buts.

Arsenal triche avec ses corners

La manière dont les joueurs de Mikel Arteta bloquent les défenseurs adverses, voire le gardien, est sujette à débat. Dans un championnat comme la Ligue 1, il y aurait clairement matière à siffler faute sur plusieurs phases victorieuses. L'ancien milieu nigérian John Obi Mikel considère lui qu'Arsenal devrait être puni même en Premier League. Interrogé par Talksport, celui qui a fait le bonheur de Chelsea par le passé n'a pas maché ses mots concernant la réussite des Gunners.
« Pour moi, chaque fois que je les regarde jouer sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, ce qu'ils font sur ces phases de jeu, c'est illégal. On ne peut pas faire ça. D'abord, ils gênent le gardien de but, et maintenant ils retiennent les joueurs. Quand on retient un joueur, quand on l'empêche de sauter… J'ai regardé le match contre Chelsea. Declan Rice retenait le latéral gauche, l'empêchant de sauter. Comment l'arbitre a-t-il pu ne pas voir ça ? Même si le ballon est entré, comment la VAR a-t-elle pu passer à côté ? […] C’est donc ce que je veux dire, qu’Arsenal essaie de tricher pour remporter la Premier League », a t-il lâché. De quoi enflammer un peu plus le débat en Angleterre.
0
Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .

Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange

OL : Matthieu Louis-Jean prend 4 matchs de suspension

Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment

L'OL va se balader, victoire garantie à Vigo

On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

