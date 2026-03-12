Arsenal a triché, la folle accusation

Leader de Premier League, Arsenal fonce vers son premier titre de champion depuis 2004. Néanmoins, les Gunners ne séduisent pas en basant leurs succès sur les corners. Des coups de pied arrêtés souvent à la limite et qui scandalisent John Obi Mikel.

Arsenal est tout proche de redevenir roi d'Angleterre, une première depuis les fameux « Invincibles » de 2004. Néanmoins, les Gunners ne sont pas vus comme des souverains indiscutables outre-Manche. Les observateurs sont de plus en plus nombreux à critiquer leur jeu avec l'apport énorme des coups de pied arrêtés dans les succès. La légende néerlandaise Ruud Gullit avouait même se détourner du foot à cause d'Arsenal. Très efficace sur corner notamment, le club londonien ne gêne pas que par son style de jeu mais aussi par la légalité de ses buts.

Arsenal triche avec ses corners

Talksport, celui qui a fait le bonheur de Chelsea par le passé n'a pas maché ses mots concernant la réussite des Gunners. La manière dont les joueurs de Mikel Arteta bloquent les défenseurs adverses, voire le gardien, est sujette à débat. Dans un championnat comme la Ligue 1, il y aurait clairement matière à siffler faute sur plusieurs phases victorieuses. L'ancien milieu nigérian John Obi Mikel considère lui qu'Arsenal devrait être puni même en Premier League . Interrogé par, celui qui a fait le bonheur de Chelsea par le passé n'a pas maché ses mots concernant la réussite des Gunners.

« Pour moi, chaque fois que je les regarde jouer sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, ce qu'ils font sur ces phases de jeu, c'est illégal. On ne peut pas faire ça. D'abord, ils gênent le gardien de but, et maintenant ils retiennent les joueurs. Quand on retient un joueur, quand on l'empêche de sauter… J'ai regardé le match contre Chelsea. Declan Rice retenait le latéral gauche, l'empêchant de sauter. Comment l'arbitre a-t-il pu ne pas voir ça ? Même si le ballon est entré, comment la VAR a-t-elle pu passer à côté ? […] C’est donc ce que je veux dire, qu’Arsenal essaie de tricher pour remporter la Premier League », a t-il lâché. De quoi enflammer un peu plus le débat en Angleterre.