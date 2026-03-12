PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués

Vainqueur de Chelsea sur le score de 5-2, le PSG a su utiliser ses armes offensives à la perfection. Liam Rosenior a même rappelé que la Premier League n'avait pas vraiment de joueurs talentueux comme ceux de Paris.

Pour l’ancien coach du RC Strasbourg, il est bon de rappeler qu’il y a des choses qui ne s’achètent pas. Le PSG possède des stars qui, en confiance, sont injouables. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, qui est allé marquer tout seul le deuxième but de son équipe, et de Khvicha Kvaratskhelia, qui a terminé son match par un doublé dont une frappe stratosphérique de l’entrée de la surface.

« On a été punis par une très bonne équipe. Pendant 75 minutes, on était dedans. Le gardien n’est pas le premier à faire des erreurs, cela fait partie du football. À 2-2, on était proches de mettre le 3e, qu’on a inscrit mais il y avait hors-jeu. Leur 5e but nous fait mal. C’est de ma faute. Si on n’arrive pas au maximum de notre potentiel, c’est mon boulot. Mon équipe est à quelques millimètres de mettre le 3-3. Il n’y a pas beaucoup de Barcola et de Kvara en Premier League, notre performance est très bonne jusqu’au 2-2 », a confié l’entraîneur anglais après la rencontre.

Une déclaration qui confirme ce qui se dit ces derniers temps en Angleterre. A force d’acheter des joueurs très chers et d’en faire des machines formés à l’intensité de la Premier League, il n’y a plus beaucoup de place pour le grain de folie et de liberté dont les stars offensives du PSG peuvent par exemple profiter avec Luis Enrique. Et si les clubs anglais ont marché sur la phase de poule de la Ligue des Champions, ni Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham ou Chelsea n’ont réussi à s’imposer cette semaine en 1/8e de finale aller.