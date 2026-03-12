PSG : Les stars ne s'achètent pas, les Anglais sont choqués

Et bien... pkoi sanctionner MLJ pour avoir dit la vérité, et pas d'autres dirigeants dans c'est cas là ??? Je n'ai pas souvenir que d'autres aient pris des sanctions comme ça, et pourtant, eux aussi, disent la vérité. Au foot, on n'a plus le droit de rien dire, faut fermer nos gueules... Ça ne fera pas avancer les choses, c'est clair.
Un autre arbitre ou arbitrage est souhaitable pour le retour .
Ça fait parti du foot. Il chambre et a la fin son club se mange
Contre les sardines, vous ne faites en aucun cas volé, JAMAIS, les sardines ont amplement mérité leur victoire sur ce match sans aucune contestation possible à part pour les lyonnais de mauvaise foi bien evidemment
On est d'accord. Aucune confiance dans le match de ce soir. Je le vois même très mal embarqué.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
