Enzo Fernandez n’a pas réalisé son rêve, faire expulser un joueur du PSG

PSG12 mars , 10:20
parGuillaume Conte
2
Le PSG a pris sa revanche sur Chelsea avec une victoire 5-2 ce mercredi soir. Enzo Fernandez a pourtant tenu à rappeler que le dernier match entre les deux équipes avait donné un résultat différent.
Il y avait forcément de la tension ce mercredi soir au Parc des Princes. Un huitième de finale de Ligue des Champions, un stade plein et deux équipes qui ambitionnent clairement d’aller beaucoup plus loi dans la compétition. C’était aussi les retrouvailles entre deux formations qui s’étaient affrontés en finale de la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Grand favori après un parcours impressionnant, le PSG avait lourdement chuté 3-0, pétant même les plombs en fin de match avec Joao Neves ou Luis Enrique.

Enzo Fernandez montre le badge de la Ligue des Champions

Il faut dire que quelques joueurs de Chelsea ont l’art d’essayer de faire tomber leurs adversaires dans la provocation. Ce fut encore le cas ce mercredi soir, avec notamment un Enzo Fernandez chaud bouillant et qui a, selon la presse anglaise, montré plusieurs fois son badge de champion du monde des clubs présent sur son maillot à Désiré Doué, afin d’agacer l’ancien rennais. Cela n’a pas fonctionné, et s’il a réalisé un match plein avec un but au passage, l’Argentin a vu les buts défiler en fin de rencontre contre son équipe.
Les joueurs du PSG, en dehors de l’altercation assez vive au bord de la touche pour l’histoire du ramasseur de balle secoué, n’ont pas voulu entrer dans ce jeu et n’ont pas célébré de façon abusive face à Chelsea. Il faut dire qu’ils savent très bien qu’il y a un match retour à Stamford Bridge qui arrive, et que le but n’est pas de surmotiver les adversaires, qui n’auront pas besoin de cela pour tout donner mardi prochain. La vraie célébration aura certainement lieu ce mardi à Londres, pour l'équipe qui parviendra à s'imposer à l'issue de ce match décisif.

2
