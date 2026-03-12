Ces quatre joueurs pas au niveau du PSG

Le PSG a fait un match surprenant face à Chelsea, semblant parfois au bord du KO pour finalement s'imposer 5-2 et faire un pas vers la qualification. Mais tout n'a pas été convaincant au moment du premier bilan.

Avec 0,87 expected goals ce mercredi soir, le PSG a réussi à mettre cinq buts à Chelsea et s’imposer 5-2 dans une fin de match totalement folle. Les Anglais n’ont pas compris ce qui leur arrivait, eux qui ne maitrisaient pas totalement le match, mais étaient disciplinés défensivement et savaient aussi piquer les Parisiens sur les ailes. Le score est donc assez trompeur, et les observations d’après match confirment que tout n’a pas été parfait au PSG, loin de là.

Nuno Mendes, le maillon faible du PSG

Offensivement, le seul attaquant à ne pas avoir marqué a été pointé du doigt. Désiré Doué, assez peu mis en valeur et coupable sur le but du 2-2, n’a pas vraiment pesé et a rapidement cédé sa place (62e). Dans L’Equipe et dans Le Parisien, il hérite d’une note très moyenne (5/10) pour une équipe qui a mis cinq buts.

Au milieu de terrain, l’activité n’a pas manqué pour le pressing et les tentatives pour trouver la faille dans la défense de Chelsea. Mais Warren Zaïre-Emery n’arrive pas encore à faire oublier Fabian Ruiz et ce que propose le jeune français reste très scolaire. Il ne parvient pas à faire des différences, et a même été trop court sur l’égalisation du 2-2 dans son repli défensif. Là aussi, il a tout juste la moyenne dans les notes de ce jeudi.

Les performances les plus inquiétantes restent toutefois en défense, le point faible du PSG cette saison. Marquinhos a énormément souffert en étant souvent décalé à droite pour défendre sur Neto, qui l’a pris régulièrement de vitesse. Le capitaine parisien était à l’agonie, peu habitué à être autant sollicité et son côté a concédé beaucoup d’occasions. « Le Brésilien a mis de l’énergie mais la mission était trop exigeante », a résumé L’Equipe qui lui colle un 4/10. Cela reste un point de plus que pour Nuno Mendes, redevenu le Nuno Mendes irrégulier d’il y a deux ans. Capable de fulgurances et de faire très mal à la défense adverse, le Portugais néglige l’aspect défensif ou ne parvient pas à revenir, comme sur le but égalisateur à 1-1 où il laisse Malo Gusto tout seul et ne parvient pas à le gêner. Des transversales dans l’axe très dangereuses, sa relance a été mise à mal et l’arrière gauche n’a pas su gérer les efforts, récoltant un 3/10 qui en fait le maillon faible du PSG face à Chelsea.