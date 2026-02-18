EL : Programme TV et résultats des barrages aller

Barrages aller de l'Europa League :

Jeudi 19 février

18h45 : Fenerbahçe - Nottingham Forest (sur Canal+ Foot)

GNK Dinamo - KRC Genk (sur Canal+ Live 5)

PAOK Salonique - Celta Vigo (sur Canal+ Sport)

SK Brann - Bologne (sur Canal+ Live 4)

21h00 : Celtic Glasgow - Stuttgart (sur Canal+ Sport)

Ludogorets - Ferencváros TC (sur Canal+ Live 5)

Panathinaïkós FC - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live 4)

Lille OSC - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Foot)