Europa League

EL : Programme TV et résultats des barrages aller

Europa League19 févr. , 00:00
parAlexis Rose
Barrages aller de l'Europa League :
Jeudi 19 février
18h45 : Fenerbahçe - Nottingham Forest (sur Canal+ Foot)
GNK Dinamo - KRC Genk (sur Canal+ Live 5)
PAOK Salonique - Celta Vigo (sur Canal+ Sport)
SK Brann - Bologne (sur Canal+ Live 4)
21h00 : Celtic Glasgow - Stuttgart (sur Canal+ Sport)
Ludogorets - Ferencváros TC (sur Canal+ Live 5)
Panathinaïkós FC - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live 4)
Lille OSC - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Foot)
