CL : Programme TV et résultats des barrages aller

Barrages aller de la Conférence League :

Jeudi 19 février

18h45 : KuPS - Lech Poznań (sur Canal+ Live 7)

HŠK Zrinjski - Crystal Palace (sur Canal+ Live 6)

FC Noah - AZ (sur Canal+ Live 8)

Sigma Olomouc - FC Lausanne-Sport (sur Canal+ Live 9)

21h00 : Drita - NK Celje (sur Canal+ Live 7)

Jagiellonia Bialystok - Fiorentina (sur Canal+ Live 6)

Omonia Nicosie - HNK Rijeka (sur Canal+ Live 9)

KF Shkëndija - Samsunspor (sur Canal+ Live 8)