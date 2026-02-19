ICONSPORT_281188_0041

Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

OL19 févr. , 22:00
parAlexis Rose
2
Avant le périlleux déplacement du côté du Racing Club de Strasbourg ce dimanche en Ligue 1, Paulo Fonseca a reçu deux bonnes nouvelles cette semaine avec les retours de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico, deux titulaires absents depuis quelques temps déjà.
L’infirmerie de Lyon commence à se vider petit à petit, presque au meilleur des moments avant les matchs les plus importants de la saison. Si Malick Fofana ou Ernest Nuamah, deux blessés de longue date chez les Gones, ne seront pas opérationnels avant le mois de mars prochain, Paulo Fonseca va pouvoir compter sur deux joueurs de plus pour affronter Strasbourg dimanche. En effet, sur une vidéo publiée par l’OL sur les réseaux sociaux ce jeudi, les suiveurs des Gones ont appris les retours dans le groupe de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Les deux blessés ont effectivement fait leur retour à l’entraînement collectif ces derniers jours, en vue du déplacement en Alsace.

Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico sont de retour

Victime d’une grosse entorse à la cheville contre les Young Boys de Berne en Europa League le 22 janvier dernier (1-0), l’international argentin va donc pouvoir retrouver du temps de jeu et soulager un peu Abner. S’il ne sera probablement pas titulaire à Strasbourg, le vice-capitaine de l’OL pourrait avoir un peu de temps de jeu en vue des deux gros matchs à venir contre l’OM en L1 (1er mars) et Lens en Coupe de France (5 mars). Même tendance pour Ruben Kluivert. Absent depuis trois matchs pour un souci musculaire, le défenseur central néerlandais va lui aussi faire son retour dans le groupe face au Racing.

Lire aussi

OL : Mauvaise nouvelle pour TagliaficoOL : Mauvaise nouvelle pour Tagliafico
L'OL refuse l'offre pour Ruben KluivertL'OL refuse l'offre pour Ruben Kluivert
Par contre, pour ce déplacement important à Strasbourg, où l’OL cherchera à conforter sa place sur le podium du championnat, Fonseca ne pourra probablement pas compter sur Afonso Moreira, toujours absent à l’entraînement.
2
Articles Recommandés
Giroud LOSC
Europa League

EL : Le LOSC tombe sous les coups de Belgrade

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des barrages aller

ICONSPORT_279505_0421
OM

Il quitte l’OM en pleine fracas, il s’est régalé

Fil Info

19 févr. , 22:56
EL : Le LOSC tombe sous les coups de Belgrade
19 févr. , 22:56
EL : Programme TV et résultats des barrages aller
19 févr. , 22:30
Il quitte l’OM en pleine fracas, il s’est régalé
19 févr. , 21:40
ASSE : Mauvaise nouvelle avant Laval
19 févr. , 21:20
CAN : Les supporters du Sénégal resteront en prison
19 févr. , 21:00
PSG : Bradley Barcola, deux géants de Premier League en rêvent
19 févr. , 20:41
CL : Programme TV et résultats des barrages aller
19 févr. , 20:30
Habib Beye, Rennes devrait lui dire merci

Derniers commentaires

OM : Balerdi rétrogradé, Beye est déjà sous pression

Il a fait trop de conneries pour que je le défende de trop, mais lors de la période dont je te parle il a été très bon.

Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

moreira c'est quand même embêtant

OM : Balerdi rétrogradé, Beye est déjà sous pression

Je pense que c'est plus un problème de confiance que de niveau avec Pavard. Alors que balerdi a une grosse confiance en lui mais à un problème de niveau^^

Il quitte l’OM en pleine fracas, il s’est régalé

Côtoyer des légendes au quotidien ça fait grandir un homme!

OM : Balerdi rétrogradé, Beye est déjà sous pression

Il avait fait une bonne deuxième partie de saison 2023-2024, et on lui avait donner le brassard. Franchement entre Pavard et Balerdi j'ai du mal à choisir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading