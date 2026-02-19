Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

Avant le périlleux déplacement du côté du Racing Club de Strasbourg ce dimanche en Ligue 1, Paulo Fonseca a reçu deux bonnes nouvelles cette semaine avec les retours de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico, deux titulaires absents depuis quelques temps déjà.

L’infirmerie de Lyon commence à se vider petit à petit, presque au meilleur des moments avant les matchs les plus importants de la saison. Si Malick Fofana ou Ernest Nuamah, deux blessés de longue date chez les Gones, ne seront pas opérationnels avant le mois de mars prochain, Paulo Fonseca va pouvoir compter sur deux joueurs de plus pour affronter Strasbourg dimanche. En effet, sur une vidéo publiée par l’OL sur les réseaux sociaux ce jeudi, les suiveurs des Gones ont appris les retours dans le groupe de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Les deux blessés ont effectivement fait leur retour à l’entraînement collectif ces derniers jours, en vue du déplacement en Alsace.

Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico sont de retour

Victime d’une grosse entorse à la cheville contre les Young Boys de Berne en Europa League le 22 janvier dernier (1-0), l’international argentin va donc pouvoir retrouver du temps de jeu et soulager un peu Abner. S’il ne sera probablement pas titulaire à Strasbourg, le vice-capitaine de l’OL pourrait avoir un peu de temps de jeu en vue des deux gros matchs à venir contre l’OM en L1 (1er mars) et Lens en Coupe de France (5 mars). Même tendance pour Ruben Kluivert. Absent depuis trois matchs pour un souci musculaire, le défenseur central néerlandais va lui aussi faire son retour dans le groupe face au Racing.

Par contre, pour ce déplacement important à Strasbourg, où l’OL cherchera à conforter sa place sur le podium du championnat, Fonseca ne pourra probablement pas compter sur Afonso Moreira, toujours absent à l’entraînement.