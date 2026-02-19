ICONSPORT_279505_0421

Il quitte l’OM en pleine fracas, il s’est régalé

Les derniers jours du mercato ont été épiques et ont fait des victimes de choix, mais malgré son départ inattendu, Matt O'Riley s'est confié sur son aventure folle à l'OM.
Pour les entraineurs, les joueurs comme les dirigeants, impossible de se projeter sur le long terme quand on est à l’Olympique de Marseille. Matt O’Riley était arrivé dans les derniers jours du mercato estival, et il est reparti dans les derniers instants du mercato hivernal, alors que ce n’était pas du tout prévu. Mais Brighton a été vivement invité à casser le prêt du joueur danois, qui n’avait pas été indispensable aux yeux de Roberto De Zerbi, sans non plus être infâme.

O'Riley a adoré son passage à l'OM

Pour le milieu de terrain, c’est un apprentissage en mode express et c’est ce qu’il recherchait aussi en venant à l’OM, même s’il aurait aimé que cela se passe mieux sur un plan personnel. Mais que ce soit l’engouement du Vélodrome, la découverte d’une nouvelle culture ou la pression des supporters, Matt O’Riley a savouré chaque minute de ce prêt électrique à Marseille.
« Je suis vraiment content d'avoir vécu cela. Jouer sous une telle pression, c'était très bénéfique mentalement. C'est un environnement impitoyable. J'ai vraiment apprécié certains aspects. J'ai le sentiment d'être revenu plus mature et plus stable, ce qui était mon objectif. Je veux apporter une énergie positive à l'équipe et je pense pouvoir le faire après avoir passé six mois au soleil », a livré à la BBC le joueur danois, qui n’a joué que huit minutes contre Crystal Palace depuis son retour de l’OM.
Mais pour le joueur révélé au Celtic Glasgow, aller chercher une place dans un club de Premier League sera très difficile dans cette seconde partie de saison, et cela fait désormais bien longtemps qu’il n’a pas débuté un match. A 25 ans, il va se poser des questions sur son avenir en fin de saison, mais pour le moment, l’OM lui a permis de comprendre que Marseille avait beau être « au soleil », un séjour de quelques mois en Provence n’était pas de tout repos.
M. O'Riley

M. O'Riley

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs15
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

