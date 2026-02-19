Il quitte l’OM en pleine fracas, il s’est régalé

Les derniers jours du mercato ont été épiques et ont fait des victimes de choix, mais malgré son départ inattendu, Matt O'Riley s'est confié sur son aventure folle à l'OM.

Pour les entraineurs, les joueurs comme les dirigeants, impossible de se projeter sur le long terme quand on est à l’Olympique de Marseille . Matt O’Riley était arrivé dans les derniers jours du mercato estival, et il est reparti dans les derniers instants du mercato hivernal, alors que ce n’était pas du tout prévu. Mais Brighton a été vivement invité à casser le prêt du joueur danois, qui n’avait pas été indispensable aux yeux de Roberto De Zerbi, sans non plus être infâme.

O'Riley a adoré son passage à l'OM

Pour le milieu de terrain, c’est un apprentissage en mode express et c’est ce qu’il recherchait aussi en venant à l’OM, même s’il aurait aimé que cela se passe mieux sur un plan personnel. Mais que ce soit l’engouement du Vélodrome, la découverte d’une nouvelle culture ou la pression des supporters, Matt O’Riley a savouré chaque minute de ce prêt électrique à Marseille.

« Je suis vraiment content d'avoir vécu cela. Jouer sous une telle pression, c'était très bénéfique mentalement. C'est un environnement impitoyable. J'ai vraiment apprécié certains aspects. J'ai le sentiment d'être revenu plus mature et plus stable, ce qui était mon objectif. Je veux apporter une énergie positive à l'équipe et je pense pouvoir le faire après avoir passé six mois au soleil », a livré à la BBC le joueur danois, qui n’a joué que huit minutes contre Crystal Palace depuis son retour de l’OM.

Mais pour le joueur révélé au Celtic Glasgow, aller chercher une place dans un club de Premier League sera très difficile dans cette seconde partie de saison, et cela fait désormais bien longtemps qu’il n’a pas débuté un match. A 25 ans, il va se poser des questions sur son avenir en fin de saison, mais pour le moment, l’OM lui a permis de comprendre que Marseille avait beau être « au soleil », un séjour de quelques mois en Provence n’était pas de tout repos.