ASSE : Mauvaise nouvelle avant Laval

La réception de Laval est l'occasion pour l'ASSE d'aller chercher la première place du classement de Ligue 2. Un match qui se fera avec Florian Tardieu, de retour, mais sans plusieurs absents de taille.

La course à la montée fait plus rage que jamais en Ligue 2. Seulement 3 points séparent le leader troyen (42) du Mans (39), cinquième, alors que Reims, Saint-Etienne et le Red Star pointent tous les trois à 40 points. Après 23 journées, l'issue de la saison n'a jamais été aussi indécise. De leur côté, les Verts sont enfin repartis sur de bons rails. En cause, l'arrivée de Philippe Montanier à la place d'un Eirik Horneland en manque d'idées. Depuis qu'il est là, Saint-Etienne a remporté deux matchs importants face à Montpellier puis Guingamp. Avant de retrouver Laval pour faire la passe de trois, le nouvel entraineur stéphanois s'est réjoui du retour de Florian Tardieu, lequel a manqué les deux dernières rencontres, mais serre les poings à cause des nombreuses absences.

6 absents côté Verts pour la réception de Laval

Depuis le début de la saison, l'ASSE est souvent freiné par un grand nombre de blessures qui altèrent son potentiel. La réception de Laval ne fait clairement pas exception. Comme l'indique Le Progrès, Nadir El Jamali et Djylian N'Guessan sont déjà considérés comme forfaits pour le prochain match. Pour Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Chico Lamba, la tendance est un poil plus positive puisqu'ils ont repris la course, bien que leur présence à Geoffroy-Guichard ce week-end soit encore loin d'être assurée. Enfin, Philippe Montanier a rappelé que Joao Ferreira n'était toujours pas disponible. « Il est en pleine forme, mais il ne peut rien faire, même pas combattre deux ou trois rounds », a-t-il lancé à son sujet.

Quoi qu'il en soit, Saint-Etienne aura à coeur d'aller chercher une troisième victoire consécutive en Ligue 2. Une série qui n'est plus arrivée depuis le mois de septembre dernier, symbole de l'irrégularité chronique des Verts en cette saison 2025-2026.