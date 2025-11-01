Rennes : Beye sauvé pour une raison peu reluisante

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais reçoit Strasbourg. Peut-être le dernier match d'Habib Beye sur le banc breton, lui qui est plus que jamais menacé par sa direction.

Le Stade Rennais déçoit énormément cette saison. Le collectif breton possède néanmoins des joueurs de grande qualité. Mais Habib Beye n'arrive pas à tirer le meilleur de son groupe. D'ailleurs, l'ancien joueur de l'OM aurait pu vivre ses derniers instants en tant qu'entraineur du Stade Rennais. Mais il a finalement été maintenu en poste après le match nul à Toulouse en Ligue 1 dans la semaine. Face à Strasbourg ce dimanche, Beye pourrait de nouveau être poussé vers la sortie en cas de mauvais résultat. La situation est plus que critique pour lui même si Rennes n'a pour le moment... pas de remplaçant.

Rennes en pleine galère

Selon les informations de Ouest France, les dirigeants rennais n'ont pas mis fin à l'aventure de Beye car ils n'ont en effet aucun nom prêt à prendre la relève. Le média précise notamment : « Habib Beye, stop ou encore, ou stop, ou encore, oui et après ? La vérité, aussi, est que le Stade Rennais n’a pas en l’état de remplaçant idéal sous la main. Et si l’on se fie à l’impression dégagée par le coach face aux médias, lui-même semble de moins en moins se soucier de son sort.

Parce qu’il a déjà compris que la messe était dite, dimanche soir ou plus tard, lui qui avait cru comprendre avec ses adjoints qu’elle l’était déjà lundi dernier, avant que tout là-haut, ordre puis contre-ordre ne soient donnés ? ».

A Rennes, le flou est donc total pour préparer les prochaines échéances en championnat. Habib Beye va néanmoins devoir trouver les bons remèdes pour guérir quelque peu son groupe, qui a cruellement besoin de points en Ligue 1. Après 10 journées disputées en championnat, les Bretons ne sont que dixièmes... Un bilan très loin des ambitions rennaises.