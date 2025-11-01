ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

Rennes : Beye sauvé pour une raison peu reluisante

Rennes01 nov. , 9:30
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais reçoit Strasbourg. Peut-être le dernier match d'Habib Beye sur le banc breton, lui qui est plus que jamais menacé par sa direction. 
Le Stade Rennais déçoit énormément cette saison. Le collectif breton possède néanmoins des joueurs de grande qualité. Mais Habib Beye n'arrive pas à tirer le meilleur de son groupe. D'ailleurs, l'ancien joueur de l'OM aurait pu vivre ses derniers instants en tant qu'entraineur du Stade Rennais. Mais il a finalement été maintenu en poste après le match nul à Toulouse en Ligue 1 dans la semaine. Face à Strasbourg ce dimanche, Beye pourrait de nouveau être poussé vers la sortie en cas de mauvais résultat. La situation est plus que critique pour lui même si Rennes n'a pour le moment... pas de remplaçant. 

Rennes en pleine galère 

Selon les informations de Ouest France, les dirigeants rennais n'ont pas mis fin à l'aventure de Beye car ils n'ont en effet aucun nom prêt à prendre la relève. Le média précise notamment : « Habib Beye, stop ou encore, ou stop, ou encore, oui et après ? La vérité, aussi, est que le Stade Rennais n’a pas en l’état de remplaçant idéal sous la main. Et si l’on se fie à l’impression dégagée par le coach face aux médias, lui-même semble de moins en moins se soucier de son sort.
Parce qu’il a déjà compris que la messe était dite, dimanche soir ou plus tard, lui qui avait cru comprendre avec ses adjoints qu’elle l’était déjà lundi dernier, avant que tout là-haut, ordre puis contre-ordre ne soient donnés ? »

A Rennes, le flou est donc total pour préparer les prochaines échéances en championnat. Habib Beye va néanmoins devoir trouver les bons remèdes pour guérir quelque peu son groupe, qui a cruellement besoin de points en Ligue 1. Après 10 journées disputées en championnat, les Bretons ne sont que dixièmes... Un bilan très loin des ambitions rennaises. 
Derniers commentaires

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Le Bayern est une machine. Ils sont impressionnants, ça va être un très beau match, vraiment dommage que Doué se soit blessé car je pense que Dembele est hors de forme et que Doué va manquer, hâte de voir ce match

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Tient l'alcoolique j'ai pu reprendre mon vrai compte qui date de plus de 10 ans,que je m'étais fait bannir. Tu dis quoi maintenant pour tout ce que tu as pu me dire ?

OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

J'étais surpris aussi mais en conf Fonseca a expliqué que c'était Tolisso qui a demandé à sortir.

« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or

Faut voir la pondération quand même, un but marqué en PL vaut un peu plus qu'un but marqué en ligue Portugal. Après on peut aller plus loin dans le délire et dire qu'un péno vaut 0.75 but au lieu de 1 etc ... C'est pas un vol complet pour moi

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

Ce serait tellement mérité pour notre vice-capitaine ! 😍🔴🔵⭐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

