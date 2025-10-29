Le Stade Rennais maintient Habib Beye

Au micro de Ligue1+ après le match nul de Rennes à Toulouse ce mercredi (2-2), le président breton Arnaud Pouille a maintenu Habib Beye à son poste d'entraîneur des Rouge et Noir.

« Je ne prends pas souvent la parole, beaucoup la prenne à ma place. J’avais dis que je viendrais, quel que soit le résultat. Sur le match, il y a de la frustration. C’est ce que je viens de dire aux joueurs et au coach. Mais ils doivent croire en eux, nous on a confiance en eux. Après, c’est sûr que c’est dur au bout de six fois que l’on se fait remonter. On va essayer de repositionner le Stade Rennais à sa place. Le club est dans une dynamique qui n’est pas bonne » a d'abord lancé l'ex-dirigeant du RC Lens avant de conclure. Pas de licenciement pour Habib Beye. Malgré le match nul concédé en fin de match contre Toulouse, l'entraîneur du Stade Rennais est maintenu à son poste, a annoncé ce mercredi soir le président Arnaud Pouille sur Ligue1+.a d'abord lancé l'ex-dirigeant du RC Lens avant de conclure.

« On essaie de l’inverser. On est dans une situation comptable qui est relativement fragile par rapport à nos objectifs. Cela met de la pression et cela fait jaser. Je préfère faire que de parler, je suis désolé pour ceux qui veulent entendre le président parler. Lundi, on a reçu le staff pour leur demander s’ils ont encore de l’énergie et ils ont prouvé ce mercredi à Toulouse qu’ils ont l’énergie nécessaire. On a parlé des soucis à améliorer, on a confirmé le staff jusqu’à ce soir. On s’est fait remonter au score mais il y a eu de bonnes choses. Essayons maintenant de travailler tous ensemble, à commencer par le match contre Strasbourg ce week-end. Beye maintenu ? Oui, oui, oui. On vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats, il faut avancer. Il y a eu du contenu ce soir et un peu de fragilité, mais on va continuer à bosser tous ensemble » a fait savoir le président du Stade Rennais. L'aventure continue donc pour Habib Beye... pour l'instant.