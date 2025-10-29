ICONSPORT_275419_0021

Le Stade Rennais maintient Habib Beye

Rennes29 oct. , 23:42
parCorentin Facy
0
Au micro de Ligue1+ après le match nul de Rennes à Toulouse ce mercredi (2-2), le président breton Arnaud Pouille a maintenu Habib Beye à son poste d'entraîneur des Rouge et Noir. 
Pas de licenciement pour Habib Beye. Malgré le match nul concédé en fin de match contre Toulouse, l'entraîneur du Stade Rennais est maintenu à son poste, a annoncé ce mercredi soir le président Arnaud Pouille sur Ligue1+. « Je ne prends pas souvent la parole, beaucoup la prenne à ma place. J’avais dis que je viendrais, quel que soit le résultat. Sur le match, il y a de la frustration. C’est ce que je viens de dire aux joueurs et au coach. Mais ils doivent croire en eux, nous on a confiance en eux. Après, c’est sûr que c’est dur au bout de six fois que l’on se fait remonter. On va essayer de repositionner le Stade Rennais à sa place. Le club est dans une dynamique qui n’est pas bonne » a d'abord lancé l'ex-dirigeant du RC Lens avant de conclure.
« On essaie de l’inverser. On est dans une situation comptable qui est relativement fragile par rapport à nos objectifs. Cela met de la pression et cela fait jaser. Je préfère faire que de parler, je suis désolé pour ceux qui veulent entendre le président parler. Lundi, on a reçu le staff pour leur demander s’ils ont encore de l’énergie et ils ont prouvé ce mercredi à Toulouse qu’ils ont l’énergie nécessaire. On a parlé des soucis à améliorer, on a confirmé le staff jusqu’à ce soir. On s’est fait remonter au score mais il y a eu de bonnes choses. Essayons maintenant de travailler tous ensemble, à commencer par le match contre Strasbourg ce week-end. Beye maintenu ? Oui, oui, oui. On vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats, il faut avancer. Il y a eu du contenu ce soir et un peu de fragilité, mais on va continuer à bosser tous ensemble » a fait savoir le président du Stade Rennais. L'aventure continue donc pour Habib Beye... pour l'instant.
0
Derniers commentaires

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Leader au prix de 5 milliards d'euros , pas de quoi frimé non plus

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

il ne touche à peine le joueur , regarde il y a 2 photos pour te la faire fermer et ne pas raconter de connerie

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Par contre les 2 boulets qui commentaient le match sont vraiment à chier , a chaque but de paris j'avais l'impression qu'ils prenaient un AVC tellement ils criaient leur joie , juste pitoyable

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

l'ol prend un point a l'extérieur , c'est bien , mais bon il est inadmissible de mener 3-0 et de faire 3-3. rien n'est perdu , l'ol n'est qu'a 2 points du premier

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Monaco fait LA belle opération bravo le mental

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

