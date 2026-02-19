EL : Le LOSC tombe sous les coups de Belgrade

Barrage aller de l’Europa League :

Stade Pierre-Mauroy.

Lille - Étoile Rouge de Belgrade : 0-1.

But : Tebo Uchenna (45e+1) pour le LOSC

Le Lille OSC s’est fait surprendre par l’Étoile Rouge de Belgrade dans le cadre des barrages aller de l’Europa League (0-1).

En pleine crise de résultats depuis le début de l’année 2026, le LOSC voulait se servir de l’Europa League comme bol d’air frais. Mais malgré une tentative timide d’Haraldsson (32e), c’est Belgrade qui ouvrait la marque juste avant la mi-temps ! Sur la dernière action de la première période, Uchenna poussait de la cuisse le corner rentrant dévié par Enem au premier poteau pour donner l’avantage à l’Etoile Rouge (0-1 à la 45e+1).

Complètement inoffensifs en première, les Dogues voulaient amener de la folie pour inverser la tendance en deuxième. Mandi était tout proche de l’égalisation sur corner mais le défenseur algérien était trop court pour finir à bout portant (58e). Par la suite, Ozer gardait le LOSC en vie avec une belle parade face à Arnautovic (67e). Et malgré un temps additionnel à rallonge et des occasions de Perraud (90e+4) et Mandi (90e+7), Lille n'arrivait pas à revenir au score et enchaîne donc un nouveau résultat décevant...

À cause de cette nouvelle désillusion lors ce barrage aller (0-1), le LOSC de Bruno Genesio aura fort à faire en Serbie jeudi prochain pour tenter de retourner une situation bien mal embarquée et pourquoi pas entrevoir les huitièmes de finale de l’Europa League.