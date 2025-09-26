ICONSPORT_271421_0333
Viré ou pas, le Paris FC sera sans pitié

Avant de se déplacer dimanche à Nice, l'entraîneur du Paris FC a évoqué les débuts de l'autre club de la capitale en Ligue 1. Stéphane Gilli en est conscient, même s'il a fait remonter le PFC, ses dirigeants seront sans pitié.
Onzième de Ligue 1, à égalité avec l'OGC Nice où il jouera dimanche après-midi (15h sur Ligue 1+), le Paris Football Club a réalisé un bon début de saison pour un promu. Mais les dirigeants parisiens ont donné de gros moyens financiers au mercato pour que l'équipe de Stéphane Gilli joue autre chose que le maintien. Alors, avant ce voyage à l'Allianz Riviera, qui ne sera pas facile, l'entraîneur du Paris FC sait que les actionnaires n'auront aucun scrupule à le débarquer si les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Une situation que le technicien parisien n'a aucun mal à comprendre et dont il accepte la réalité alors que la trêve internationale se profile, une époque toujours dangereuse pour les entraîneurs.

Le Paris FC ne joue pas le maintien

A deux jours du match à Nice, Stéphane Gilli est conscient que l'appétit de la famille Arnault et de RedBull est grand. « Je fais partie de ce projet et j'en suis fier, je serai jugé sur mes résultats comme tous les entraîneurs. Des actionnaires sont arrivés, ils veulent mettre en place des choses, c'est tout à fait respectable. De mes échanges avec Antoine Arnault, Marco Neppe ou Pierre Ferracci, je sens qu'ils ont confiance en moi mais je serai jugé, je dois faire performer l'équipe. Je suis moyennement satisfait de ce début de saison, je pense que l'on pourrait avoir un ou deux points de plus. Je ne me sens pas en danger. Je travaille comme si j'allais rester longtemps, je m'investis de la meilleure des façons et, après, ce sont les résultats qui décideront », a reconnu l'entraîneur du Paris Football Club. Avec un Ilan Kebbal en pleine forme, le club voisin du PSG peut tout de même permettre à Stéphane Gilli de dormir un peu tranquille.
Loading