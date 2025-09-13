ICONSPORT_268636_0441

Le Paris FC jure de faire tout l’inverse du PSG

Paris FC13 sept. , 22:00
parCorentin Facy
Le Paris FC a été très actif pour son premier mercato en tant que club de Ligue 1. L’objectif de la famille Arnault est assurément de construire une équipe solide dans la capitale, sans pour autant imiter le PSG.
Battu par Angers puis l’OM en ouverture de la saison, le Paris FC a décroché sa première victoire en Ligue 1 cette saison juste avant la trêve internationale contre Metz. De quoi lancer la saison du promu francilien, qui se déplace à Brest ce dimanche pour le compte de la 4e journée. Le club détenu par la famille Arnault espère que la machine est lancée et que les victoires vont s’enchaîner afin de s’assurer un maintien tranquille et sans sueurs pour cette première saison de retour en Ligue 1.
A plus long terme, l’idée ne sera pas simplement de se battre pour le maintien mais bien de viser les places européennes. Pour y parvenir, la famille Arnault ainsi que Red Bull souhaitent toutefois s’y prendre différemment de son voisin, à savoir le Paris Saint-Germain. « Je ne vais pas parler à la place des actionnaires. Mais leur objectif est bien de jouer régulièrement l'Europe à moyen terme, tout en construisant un modèle de club différent que celui du PSG, davantage axé sur la formation » a expliqué à ce propos Laurent Pruneta lors d’un tchat avec les lecteurs du Parisien, avant de poursuivre.

Le Paris FC ne veut pas faire de folies au mercato

« Cela veut dire qu'ils sauront être patients et ne se fixent pas de calendrier précis. Ils ont certes les moyens et la surface financière pour être très ambitieux mais ils vont prendre leur temps. Ce mercato l'a prouvé. Ils ont refusé de payer 40 millions pour Abline ou Stassin alors qu'ils avaient les moyens de faire ces transferts. Mais ce n'est pas la philosophie qu'ils veulent mettre en place » a ajouté le spécialiste du Paris FC. Reste maintenant à voir comment les dirigeants du promu francilien vont s’y prendre sur le moyen terme et s’ils parviendront à horizon deux ou trois ans à faire du PFC un club européen. C’est en tout cas l’objectif en interne, sans pour autant dépenser de manière exponentielle. 

Ligue 1

14 septembre 2025 à 17:15
Brest
17:15
Paris
Derniers commentaires

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Salut Doug, Les mots "club" et " équipe" ne seront jamais synonyme et le Real Madrid est intouchable a mes yeux Ça va super bien et on se languis Mardi pour ce match C est bien ce forum ainsi, cela me fait rire vu les comptes fake qui sont en panique 🤣 Je rigole de l autre zgeg de Kenny a perdre des heures si il veut valider tous ses comptes Si il arrive a se rappeller de ses mails bien sûr 🤣

OL : Arkadiusz Milik à Lyon, c’est validé

Au match retour vous serez déjà cramé, avec aucun banc Lyon ne tiendra pas la saison sur le même rythme, surtout en jouant tout les 3 jours

OM : Un an et c’est tout, cette recrue ne restera pas

c'est le principe même du prêt sans OA !!

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Je ne suis pas certain que gagner à 11 contre 10 pendant 80 minutes face à un club qui avait perdu son match précédant 7 à 1 soit suffisamment rassurant, mais après tout l'OM n'a rien à perdre car ce match a Madrid est compté comme "perdu" par la majorité des suiveurs depuis le tirage. Brest a montré l'an dernier que l'exploit en groupe est possible (bon après ils ont pris 10 a 0 face au PSG, mais au moment des phases de groupe tout est possible car les gros clubs ne sont pas prêts)

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

J attend toujours ta réponse pour me dire une seule différence hormis le nom pour le club au numéro 500247 entre 1969 ( avant la fusion) et en 1972 ( après la séparation avec le PFC ) ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

