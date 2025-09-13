Le Paris FC jure de faire tout l’inverse du PSG

Le Paris FC a été très actif pour son premier mercato en tant que club de Ligue 1. L’objectif de la famille Arnault est assurément de construire une équipe solide dans la capitale, sans pour autant imiter le PSG.

Battu par Angers puis l’OM en ouverture de la saison, le Paris FC a décroché sa première victoire en Ligue 1 cette saison juste avant la trêve internationale contre Metz. De quoi lancer la saison du promu francilien, qui se déplace à Brest ce dimanche pour le compte de la 4e journée. Le club détenu par la famille Arnault espère que la machine est lancée et que les victoires vont s’enchaîner afin de s’assurer un maintien tranquille et sans sueurs pour cette première saison de retour en Ligue 1.

A plus long terme, l’idée ne sera pas simplement de se battre pour le maintien mais bien de viser les places européennes. Pour y parvenir, la famille Arnault ainsi que Red Bull souhaitent toutefois s’y prendre différemment de son voisin, à savoir le Paris Saint-Germain. « Je ne vais pas parler à la place des actionnaires. Mais leur objectif est bien de jouer régulièrement l'Europe à moyen terme, tout en construisant un modèle de club différent que celui du PSG, davantage axé sur la formation » a expliqué à ce propos Laurent Pruneta lors d’un tchat avec les lecteurs du Parisien, avant de poursuivre.

Le Paris FC ne veut pas faire de folies au mercato

« Cela veut dire qu'ils sauront être patients et ne se fixent pas de calendrier précis. Ils ont certes les moyens et la surface financière pour être très ambitieux mais ils vont prendre leur temps. Ce mercato l'a prouvé. Ils ont refusé de payer 40 millions pour Abline ou Stassin alors qu'ils avaient les moyens de faire ces transferts. Mais ce n'est pas la philosophie qu'ils veulent mettre en place » a ajouté le spécialiste du Paris FC. Reste maintenant à voir comment les dirigeants du promu francilien vont s’y prendre sur le moyen terme et s’ils parviendront à horizon deux ou trois ans à faire du PFC un club européen. C’est en tout cas l’objectif en interne, sans pour autant dépenser de manière exponentielle.