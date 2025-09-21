L1 : Ilan Kebbal, élu meilleur joueur du mois d'août

Si le terain etait injouable ils mettraient ça sur le compte de Nasser
Top 3 ? Tous les milieux du PSG lui sont superieurs
"L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie.." Et Joao Neves non?
On envoi les titis !! Le plus important c'est Barcelone
C'est bien mon grand.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Tu les as tous fait taire Ilan 🤫 Un exemple de persévérance et lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois d’août en @Ligue1 🏆 Félicitations Ilan 👏 #TropheesUNFP
"On me répétait que c’était impossible de signer professionnel avec ma taille." Après un excellent début de saison avec le Paris FC, Ilan Kebbal ne perd pas de vue le chemin parcouru. @YassinNfaoui