L1 : Ilan Kebbal, élu meilleur joueur du mois d'août

Ligue 121 sept. , 11:26
parMehdi Lunay
Auteur de 3 buts depuis le début de la saison, Ilan Kebbal a porté le Paris FC pour son retour en Ligue 1. Un impact énorme récompensé par les suiveurs du championnat. Ce dimanche, l'Algérien a remporté le titre de joueur du mois d'août remis par l'UNFP. Une belle performance puisqu'il devance Joao Neves (PSG) et l'Anglais Tyler Morton, loué à l'OL.
