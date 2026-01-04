PFC : Kebbal vendu 25 ME, l’OM n’a aucune chance

Le Paris FC vit une découverte de la Ligue 1 compliquée. Dans ce marasme, un joueur émerge en la personne d'Ilan Kebbal. L'Algérien au pied gauche soyeux n'est cependant pas sûr de finir la saison dans la capitale. Plusieurs clubs de Premier League le convoitent.

Passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 ne ressemble pas toujours au franchissement d'une simple marche. Pour certains clubs, cela équivaut à gravir un escalier tout entier. Le Paris FC est plutôt dans la seconde configuration pour le moment. 14e de Ligue 1, le promu parisien est à la peine avec 4 succès seulement et 29 buts encaissés. La zone rouge pourrait même se rapprocher en cas de défaite contre le PSG ce dimanche soir. Certains éléments de l'effectif n'arrivent pas à hausser leur niveau par rapport à la saison dernière. Ilan Kebbal n'est pas du tout concerné par ce constat.

Trois clubs anglais se disputent Kebbal

Le petit ailier algérien est le point fort offensif des Parisiens cette saison. Il a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. De quoi lui permettre d'intégrer la sélection algérienne pour la CAN et de lui offrir de vraies possibilités au mercato. L'Olympique de Marseille est sur les rangs en Ligue 1. Les Phocéens ont besoin d'un milieu offensif , poste que sait occuper Kebbal. Mais, le natif de la cité phocéenne déchaîne aussi les passions en Angleterre.

Selon le journaliste Ekrem Konur sur X, trois clubs anglais foncent sur le joueur de 27 ans. Il s'agit de Crystal Palace, Sunderland et Fulham. Des pistes séduisantes pour continuer sa progression. Palace par exemple est monté en puissance depuis deux ans et joue l'Europe cette saison. De son côté, Sunderland est 7e de Premier League avec un vestiaire très francophone guidé par Régis Le Bris. Surtout, ces prétendants sont en mesure de payer les 20 à 25 millions d'euros réclamés par le Paris FC pour une vente cet hiver.