Ilan Kebbal

PFC : Kebbal vendu 25 ME, l’OM n’a aucune chance

04 janv.
Mehdi Lunay
Le Paris FC vit une découverte de la Ligue 1 compliquée. Dans ce marasme, un joueur émerge en la personne d'Ilan Kebbal. L'Algérien au pied gauche soyeux n'est cependant pas sûr de finir la saison dans la capitale. Plusieurs clubs de Premier League le convoitent.
Passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 ne ressemble pas toujours au franchissement d'une simple marche. Pour certains clubs, cela équivaut à gravir un escalier tout entier. Le Paris FC est plutôt dans la seconde configuration pour le moment. 14e de Ligue 1, le promu parisien est à la peine avec 4 succès seulement et 29 buts encaissés. La zone rouge pourrait même se rapprocher en cas de défaite contre le PSG ce dimanche soir. Certains éléments de l'effectif n'arrivent pas à hausser leur niveau par rapport à la saison dernière. Ilan Kebbal n'est pas du tout concerné par ce constat.

Trois clubs anglais se disputent Kebbal

Le petit ailier algérien est le point fort offensif des Parisiens cette saison. Il a déjà inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. De quoi lui permettre d'intégrer la sélection algérienne pour la CAN et de lui offrir de vraies possibilités au mercato. L'Olympique de Marseille est sur les rangs en Ligue 1. Les Phocéens ont besoin d'un milieu offensif, poste que sait occuper Kebbal. Mais, le natif de la cité phocéenne déchaîne aussi les passions en Angleterre.
Selon le journaliste Ekrem Konur sur X, trois clubs anglais foncent sur le joueur de 27 ans. Il s'agit de Crystal Palace, Sunderland et Fulham. Des pistes séduisantes pour continuer sa progression. Palace par exemple est monté en puissance depuis deux ans et joue l'Europe cette saison. De son côté, Sunderland est 7e de Premier League avec un vestiaire très francophone guidé par Régis Le Bris. Surtout, ces prétendants sont en mesure de payer les 20 à 25 millions d'euros réclamés par le Paris FC pour une vente cet hiver. 
I. Kebbal

I. Kebbal

FranceFrance Âge 27 Attaquant

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs16
Buts6
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

toi tu connais vraiment rien au foot ...

L1 : Gros coup dur pour le Paris FC contre le PSG

Il nous en manque aussi c'est malheureusement le probleme pour un club.des joueurs majeurs se retrouvent sur le flanc

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

tu penses qu'ils vont analyser autant de chose .. meme sur bein bravo trouvait des excuses pour le rouge

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

non deuxieme mi temps ca jouait pas mal coté lyonnais . apres enormement de grosses fautes cotés monaco

C’est 65 ME, Villas-Boas ne fait aucun cadeau au PSG

65 millions ils rèvent .meme pas la moitié

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121633101425-11
18
Metz
111632111737-20

Loading