OL : Cet exploit d'Endrick qui bluffe le vestiaire

En France depuis seulement deux mois, Endrick s’est adapté à la vitesse de l’éclair dans le vestiaire de l’OL. Certains de ses coéquipiers sont même étonnés de constater que le Brésilien parle déjà français.

En l’espace de six matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée, Endrick a déjà montré tout son talent à l’Olympique Lyonnais . Le buteur brésilien de 19 ans a déjà inscrit 5 buts toutes compétitions confondues. Son absence s’est cruellement faite ressentir dans le jeu de l’OL face à Nice le week-end dernier, malgré le succès arraché par les hommes de Paulo Fonseca (2-0).

Endrick, une adaptation excellente à l'OL

De retour de suspension pour affronter Strasbourg ce dimanche, Endrick ne sera pas de trop pour espérer un bon résultat en Alsace. Ses coéquipiers comptent sur lui, eux qui s’étonnent par ailleurs de l’adaptation à vitesse grand V du joueur prêté par le Real Madrid. C’est notamment le cas de son compatriote Abner Vinicius, bluffé par la faculté d’Endrick à vite se fondre dans le collectif lyonnais.Le latéral gauche de 25 ans a notamment révélé que l’attaquant de l’OL parlait déjà mieux français que lui.

« L'adaptation d'Endrick ? Je trouve que ça va très vite, il commence aussi à parler français, mieux que moi ! Il travaille et a une bonne mentalité, il a de l'influence sur le terrain, et de la qualité. Il sait que la Ligue 1 c'est un championnat dur, mais il est prêt » a révélé Abner Vinicius face à la presse à 48 heures du déplacement à Strasbourg dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un vrai exploit alors que la signature d'Endrick à Lyon remonte simplement à début janvier.

Les supporters et les dirigeants de l’OL peuvent se féliciter de cette superbe intégration d’Endrick, qui se traduit aussi bien en dehors du terrain que sur le rectangle vert. Il n’y a désormais plus qu’à espérer pour Lyon que l’ancienne star de Palmeiras poursuive sur cette voie afin de guider l’Olympique Lyonnais vers un podium auquel personne n’osait croire en début de saison mais qui est désormais à la portée des Rhodaniens.