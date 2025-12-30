Kebbal à l'OM, un deal est validé

L’OM se montrera actif cet hiver sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi souhaite l’arrivée d’un nouveau joueur offensif, qui pourrait bien être Ilan Kebbal (Paris FC).

L’ OM affiche de grandes ambitions cette saison et entend continuer de progresser. Roberto De Zerbi se montre très satisfait des résultats de son équipe, mais souhaite viser encore plus haut. Pour cela, l’Italien aura besoin de renforts. Il ne faudra pas se tromper cet hiver afin de dénicher de véritables perles rares.

Parmi les joueurs supervisés par l’Olympique de Marseille figurent notamment des éléments évoluant en Ligue 1. Un joueur du Paris FC ferait ainsi tourner la tête de la direction phocéenne.

L'OM adore vraiment Kebbal

Selon les dernières informations de Lions de l'Atlas, Ilan Kebbal est en effet dans les petits papiers de l'OM pour une arrivée dès cet hiver. L'Algérien plait beaucoup à Roberto De Zerbi, qui ne serait donc pas contre son arrivée dans les prochaines semaines. A noter que Kebbal pourrait aussi débarquer l'été prochain sur la Canebière. A 27 ans, le natif de Marseille pourrait faire le grand saut et signer dans un très grand club français. En fin de contrat au Paris FC en juin 2928, Ilan Kebbal est estimé à quelque 12 millions d'euros. Un montant largement dans les cordes phocéennes.

Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sous le maillot de l’Algérie, Kebbal espère avoir l’occasion de se montrer. Il aura également à cœur de continuer à progresser avec le Paris FC lors de sa reprise en Ligue 1, afin de se donner toutes les chances d’être convoqué avec son pays pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. À lui de garder la tête froide malgré toutes les rumeurs favorables à son sujet. En tout cas, ses progrès et son talent sont très appréciés.