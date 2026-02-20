ICONSPORT_311157_0098

ASSE : Montanier, le gros coup de pression avant Laval

ASSE20 févr. , 20:30
parCorentin Facy
Malgré des débuts de rêve avec deux victoires en deux matchs, Philippe Montanier reste très exigeant et attend mieux de son équipe de l’AS Saint-Etienne pour continuer à gagner dans les semaines à venir.
A la tête de l’ASSE depuis le début du mois de février, Philippe Montanier a réussi ses débuts dans le Forez. Le successeur d’Eirik Horneland a obtenu deux victoires précieuses dans la course à la montée en battant Montpellier (1-0) puis Guingamp (1-2) le week-end dernier. De quoi repositionner l’AS Saint-Etienne à la troisième position alors que l’équipe était tombée cinquième après la défaite contre Boulogne pour le dernier match d’Horneland à Geoffroy-Guichard.

Montanier garde ses joueurs sous pression

Il y a de quoi avoir le sourire pour les supporters stéphanois, de plus en plus convaincus que leur direction a fait le bon choix en allant chercher Philippe Montanier. Lui aussi satisfait de ses débuts sur le plan comptable, l’ex-entraîneur de Toulouse et de la Real Sociedad attend mieux néanmoins dans le jeu et dans la solidité de son équipe comme il l’a fait savoir en conférence de presse avant la réception de Laval ce samedi soir (20h).
« On ne pourra pas surclasser tous nos adversaires, surtout dans cette division. Mais on doit progresser. Progresser sur le plan défensif. Au niveau de l'efficacité offensive, contre Guingamp, ça a été correct parce qu'on a marqué deux buts. Mais on doit montrer plus de contrôle du ballon et dominer davantage les matchs. On a envie de dominer. On voit bien que le premier match à Montpellier, notamment en première mi-temps, ce n'était pas simple. L'équipe était un peu fébrile » a lancé l’exigeant coach de l’ASSE avant de poursuivre.

Loading