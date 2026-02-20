ICONSPORT_279481_0043

OM : Longoria victime d'une cruelle injustice signée McCourt

Pablo Longoria est la victime n°1 de la réorganisation décidée en début de semaine par Frank McCourt. Mis au placard, le dirigeant espagnol souhaite partir. Une décision forte que le propriétaire de l’OM pourrait regretter.
Les sept derniers jours ont été très animées à l’Olympique de Marseille. Le départ de Roberto De Zerbi a provoqué de sérieux remous en interne, au point de pousser Medhi Benatia vers la sortie. Incroyable mais vrai et digne d’une série Netflix, le directeur du football de l’OM est finalement revenu sur sa décision après une réunion avec Frank McCourt. Le Marocain est même ressorti renforcé de cet épisode avec un pouvoir élargi faisant de lui le patron du secteur sportif.
C’est tout l’inverse pour Pablo Longoria, lequel se retrouve cantonné à de simples responsabilités de représentation du club dans les instances. Une mise au placard qui ne convient pas à l’ancien directeur sportif du FC Valence, lequel souhaite partir. En se séparant de Pablo Longoria, Frank McCourt prend néanmoins un très gros risque selon Raphaël Nouet, journaliste pour But.

Benatia épargné par McCourt, il ne comprend pas

« Je ne comprends toujours pas pourquoi c’est Pablo Longoria qui prend… La faillite de l’équipe est avant tout celle des joueurs. Et si on veut élargir le spectre des responsabilités, soit on incrimine l’entraîneur – ce qui est souvent le cas – et donc Roberto De Zerbi en a fait les frais, soit on cible celui qui les a recrutés, et là il faut taper sur Medhi Benatia » estime notre confrère, pour qui la mise à l’écart de Longoria est injuste.
« Il a commis des erreurs depuis son arrivée à Marseille. Mais il a aussi permis au club de retrouver des couleurs après le catastrophique passage de Jacques-Henri Eyraud. Avec lui, l’OM a terminé trois fois sur quatre sur le podium et a joué deux demi-finales de Coupe d’Europe, sans parler des finances, qui sont beaucoup moins dans le rouge qu’avant » ajoute-t-il.

Reste que pour Frank McCourt et ses équipes, un départ de Medhi Benatia n’était pas envisageable alors que l’OM réalise enfin des plus-values depuis l’arrivée du Marocain (Bakola, Vaz, Rowe, Rabiot). L’avenir dira si l’Olympique de Marseille a pris la bonne décision en se séparant de celui qui sera resté cinq ans dans le costume de président du club phocéen.
1
